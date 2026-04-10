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GAAPO mantém projeto de pilates e reforça apoio a pacientes oncológicos em 2026

Data da Publicação:

10/04/2026

Poços de Caldas (MG) — O Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico (GAAPO) reafirmou, em 2026, seu compromisso com a continuidade das ações voltadas ao atendimento de pacientes oncológicos e seus familiares, mantendo ativo ao longo de todo o ano o projeto “GAAPO em Movimento”.
A iniciativa integra as ações permanentes da entidade, que tem como missão oferecer apoio e assistência integral aos pacientes em tratamento oncológico, por meio de atividades de educação em saúde, fortalecimento de vínculos, promoção do bem-estar, assistência social, segurança alimentar e resgate da autoestima.
O projeto “GAAPO em Movimento” é executado com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, contando com o incentivo da empresa Hotel Minas Gerais. Entre as atividades oferecidas estão aulas de pilates solo, voltadas aos participantes atendidos pela entidade.
Segundo os responsáveis pelo projeto, a prática contribui para o fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio, mobilidade e bem-estar físico e emocional dos participantes, além de estimular hábitos saudáveis e promover a convivência e o apoio mútuo entre os pacientes.

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