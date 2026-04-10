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IPTU 2026: primeira parcela vence nesta sexta-feira e pagamento à vista garante desconto

Data da Publicação:

10/04/2026

Poços de Caldas, MG – Os contribuintes de Poços de Caldas devem ficar atentos: a primeira parcela do IPTU 2026 — ou o pagamento em cota única — vence nesta sexta-feira, dia 10 de abril, conforme indicado no carnê. As demais parcelas seguem até dezembro.
O imposto deste ano foi calculado com base nos valores lançados em 2025, com atualização monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), acumulado entre novembro de 2024 e outubro de 2025, que registrou variação de 4,68%. Além da correção, foram mantidos os critérios técnicos previstos na legislação municipal.

Desconto e formas de pagamento
Quem optar pelo pagamento em cota única terá 3% de desconto, desde que o valor total seja quitado até a data de vencimento da primeira parcela. Também é possível parcelar o IPTU em até 9 vezes consecutivas, com valores iguais.

Calendário de
vencimentos
As datas variam conforme o número de inscrição do imóvel, informado no carnê. Confira o cronograma: 1ª parcela / Cota única: 10 a 16 de abril; 2ª parcela: 11 a 18 de maio; 3ª parcela: 10 a 16 de junho; 4ª parcela: 10 a 16 de julho; 5ª parcela: 10 a 14 de agosto; 6ª parcela: 10 a 16 de setembro; 7ª parcela: 13 a 19 de outubro; 8ª parcela: 10 a 16 de novembro e 9ª parcela: 10 a 16 de dezembro.

Taxa de Coleta de Lixo
A Taxa de Coleta de Lixo (TCL) será cobrada juntamente com o IPTU, nas mesmas datas de vencimento.
Para 2026, a Unidade Básica de Serviço (UBS) foi fixada em R$ 185,47. O valor final será calculado com base no Fator de Equivalência (FE), conforme a legislação.
Imóveis comerciais que produzirem mais de 100 litros de lixo por dia terão acréscimo de 50% na taxa. Já imóveis do Condomínio do Mercado Municipal terão redução específica, e estabelecimentos exclusivamente comerciais com até 35 m² contarão com desconto de 40% na TCL.

Impugnações e
segunda via
O contribuinte pode apresentar impugnação ao lançamento do IPTU ou da TCL no prazo de 30 dias a partir da publicação do edital, com efeito suspensivo.
Os carnês estão sendo entregues pelos Correios no domicílio fiscal. Caso não receba, é possível emitir a segunda via pelo site da Prefeitura ou buscar atendimento presencial no Centro Administrativo (Avenida Mansur Frayha, 1677, Vila Olímpica), das 9h às 17h.
O lançamento dos tributos foi oficializado pelo Edital nº 001/2026-SMGF-DA, publicado pelo Departamento de Arrecadação, que também substitui o comprovante de entrega dos carnês.

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