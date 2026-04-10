O ex-prefeito Sérgio Azevedo esteve presente, na manhã de ontem, em evento realizado no ginásio poliesportivo Juca Cobra, espaço que passa por melhorias e deverá ser reinaugurado em breve. O que chamou atenção foi o comportamento discreto do ex-chefe do Executivo, que permaneceu pouco tempo no local, conversou com poucas pessoas e deixou o evento rapidamente. Nos bastidores, o episódio gerou comentários e levantou questionamentos sobre o atual momento político de Sérgio Azevedo. O ex-prefeito é apontado como pré-candidato a deputado, mas enfrenta um cenário delicado após a Câmara Municipal rejeitar suas contas referentes ao exercício de 2024. Além disso, outras duas prestações de contas ainda devem ser analisadas pelo Legislativo, o que pode ampliar a pressão política sobre ele. Para viabilizar uma eventual candidatura, Sérgio Azevedo ainda deverá recorrer à Justiça para tentar reverter a decisão da Câmara.

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Solidariedade?

Uma ação solidária realizada por uma moradora de Poços de Caldas parece que está incomodando alguns poucos. Dona Terezinha costuma permanecer em frente a uma agência bancária no centro da cidade com filhotes de cães e gatos abandonados, com o objetivo de encontrar novos lares para os animais. A iniciativa, no entanto, teria incomodado algumas pessoas que teriam acionado a polícia solicitando a retirada da senhora do local. A situação gerou indignação entre pessoas que acompanham o seu trabalho voluntário.

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Barracas sociais

A Prefeitura de Poços de Caldas regulamentou, em caráter excepcional, a ocupação das calçadas laterais da Praça Coronel Agostinho Junqueira para a instalação de barracas de doces tradicionais durante a Festa de São Benedito, entre os dias 1º e 13 de maio de 2026. A autorização será destinada exclusivamente a entidades de assistência social com atuação comprovada no município há pelo menos um ano e registro em conselho municipal específico. Os pedidos devem ser protocolados até 17 de abril, às 17h, na Secretaria de Serviços Públicos.

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Crédito

O Executivo municipal abriu créditos suplementares no valor total de R$ 1.802.903,33. Os recursos serão destinados a diferentes áreas da administração, com destaque para despesas da saúde, cultura e aquisição de equipamentos. Conforme o decreto, os valores têm origem em superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2025, com recursos vinculados a transferências especiais da União, dos Estados e da Política Nacional Aldir Blanc.

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Conselho

O prefeito nomeou Hélia Oliveira Maciel Sacramento para integrar o Conselho Municipal do Idoso (CMI) como suplente, na representação dos assistentes sociais. A nomeação complementa a composição já definida por portaria anterior publicada em 2024.

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Edital

A Secretaria Municipal de Cultura publicou o Edital Especial da Política Nacional Aldir Blanc – Oportunidades Culturais, com inscrições abertas entre 10 e 30 de abril de 2026. O edital prevê a concessão de bolsas culturais, e as propostas deverão ser apresentadas por meio de formulário digital disponível no site da Prefeitura. O prazo final se encerra às 18h do dia 30 de abril.

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Certificado

O Conselho Municipal de Esportes e Lazer aprovou resolução que regulamenta a concessão do Certificado de Registro de Entidade Esportiva (CREE) em Poços de Caldas. O documento poderá ser emitido para entidades que comprovem existência legal, funcionamento regular, atuação no setor esportivo e pelo menos um ano de atividade. A validade do certificado será de 24 meses.

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Licença

A DME Energética S.A. tornou público que solicitou à Unidade Regional de Regularização Ambiental do Sul de Minas a renovação da Licença de Operação da PCH Antas I, sistema de geração de energia hidrelétrica localizado em Poços de Caldas.

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Recursos

A Prefeitura divulgou notificação de recebimento de recursos federais, estaduais e doações creditados ao município. Entre os valores listados aparecem repasses para Fundeb, atenção básica, MAC, nefrologia, SAMU, transporte escolar, merenda escolar, vigilância em saúde, saúde bucal, assistência social e rede de cuidado à pessoa com deficiência, além de doações ao Fundo da Infância e Adolescência e ao Fundo Municipal do Idoso.