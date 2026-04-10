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Patrick Brauner assume vice-presidência do Sistema Faemg Senar

​Patrick Brauner assume vice-presidência do Sistema Faemg Senar 

Data da Publicação:

10/04/2026

Belo Horizonte, MG – O produtor rural e zootecnista Patrick Brauner assumiu a vice-presidência de Secretaria do Sistema Faemg Senar, reforçando o compromisso da instituição com a defesa técnica e a representatividade do produtor rural em Minas Gerais.

Com trajetória ligada diretamente ao campo, Patrick já integrava a diretoria da Federação desde 2021, quando atuou como segundo vice-secretário. Agora, passa a ocupar uma função estratégica dentro da entidade.
┃ É um desafio renovado. Chego para contribuir ainda mais com o trabalho que esta diretoria iniciou em 2021, focando na defesa e representatividade do produtor rural mineiro, afirma.

  • Raízes no campo e formação técnica

Natural de Bom Despacho, Patrick Brauner traz uma história construída dentro da realidade rural. Filho, neto e bisneto de produtores, cresceu entre a pecuária leiteira e a cafeicultura, vivenciando na prática os desafios e oportunidades do setor.

Formado em Zootecnia pela FAZU, em Uberaba, e pós-graduado em julgamento de raças zebuínas, ele também atua como jurado em entidades como a ABCZ e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, consolidando uma carreira técnica reconhecida no agro.

  • Trajetória de liderança no setor

A atuação institucional começou em 2017, quando assumiu a presidência do Sindicato Rural de Bom Despacho, cargo exercido por dois mandatos até 2025.

Ao longo dos anos, ampliou sua presença no setor como:

  • Presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Centro-Oeste Mineiro (ASROM)
  • Um dos fundadores do Conseleite Minas
  • Secretário de Agricultura de Bom Despacho

Essa trajetória fortaleceu sua atuação na defesa dos produtores, especialmente na cadeia do leite.

  • Foco em representatividade e articulação

Na nova função, Patrick Brauner atuará diretamente no fortalecimento das comissões técnicas e no alinhamento das demandas das diferentes cadeias produtivas.

Sob a liderança do presidente Antônio de Salvo, a gestão também terá forte atuação no campo político, buscando ampliar a representatividade do setor.

┃ Precisamos trabalhar a consciência das famílias de produtores e dos trabalhadores rurais. É fundamental apoiarmos políticos que tenham compromisso real com quem produz, destaca.

  • Desafios e perspectivas

A chegada de Patrick à vice-presidência reforça uma linha clara: unir conhecimento técnico, vivência prática e articulação institucional para enfrentar os desafios do agro em Minas Gerais.

A expectativa é de uma atuação voltada à eficiência, à representatividade e ao fortalecimento do setor produtivo rural, com foco em crescimento sustentável e maior protagonismo político do agro mineiro.

 

Novo dirigente reforça foco técnico e articulação política em defesa do produtor rural mineiro

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