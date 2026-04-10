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Posse histórica no interior marca início da gestão de Caroline Loureiro Goulart Teixeira à frente da Defensoria mineira

Data da Publicação:

10/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) realizou, pela primeira vez em sua história, a cerimônia de posse de sua defensora pública-geral no interior do estado. O ato, realizado em Poços de Caldas, que se tornou simbolicamente a capital de Minas Gerais nesses últimos dias, marcou o início da gestão de Caroline Loureiro Goulart Teixeira à frente da instituição no biênio 2026–2028 e simbolizou o fortalecimento do compromisso institucional com a interiorização e com a ampliação do acesso à justiça em todas as regiões do estado.
A solenidade reuniu defensoras e defensores públicos, autoridades estaduais e municipais, integrantes do sistema de justiça, servidores e representantes da sociedade civil. A escolha do interior como local da posse foi destacada como um gesto político e institucional que reconhece a relevância das unidades descentralizadas da Defensoria Pública e valoriza a atuação cotidiana das equipes que atendem a população em situação de vulnerabilidade fora da capital.
Em seu discurso de posse, Caroline Loureiro Goulart Teixeira ressaltou o caráter simbólico e estratégico da cerimônia. Segundo afirmou, iniciar a gestão no interior reforça a identidade da Defensoria como uma instituição presente nos territórios e conectada às realidades locais. De forma condensada, a nova defensora pública-geral destacou que sua atuação será orientada pela escuta qualificada, pelo diálogo institucional e pela construção coletiva de soluções voltadas à garantia de direitos e à redução das desigualdades. A DPG também ressaltou que o fortalecimento interno da instituição é essencial para a qualificação do serviço prestado à população. Pontuou ainda a importância da inovação, do planejamento e da articulação interinstitucional.
A ex‑defensora pública‑geral Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, que esteve à frente da instituição por dois mandatos, ressaltou a simbologia da posse no interior e afirmou que Caroline reúne experiência institucional, capacidade técnica e sensibilidade para dar continuidade ao trabalho de fortalecimento da Defensoria Pública, com valorização da carreira e ampliação do alcance dos serviços prestados à sociedade. O prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney de Castro Júnior, destacou a relevância da escolha do município para a realização da solenidade. Segundo ele, realização da solenidade no interior evidencia a importância das comarcas e dos municípios fora da capital e reafirma o papel da DPMG como instrumento de cidadania e promoção de direitos para a população local.
A cerimônia também evidenciou o protagonismo feminino na história da instituição. Com a posse de Caroline Loureiro Goulart Teixeira, a Defensoria Pública de Minas Gerais mantém a trajetória de gestões lideradas por mulheres, consolidando-se como referência em representatividade no âmbito do sistema de justiça estadual.
Ao final do evento, a nova defensora pública-geral reafirmou o compromisso da gestão com a missão constitucional da Defensoria Pública, destacando que a instituição existe para servir às pessoas, transformar realidades e garantir que ninguém fique à margem da justiça, compromisso que norteará sua atuação à frente da DPMG.
Encerrando a programação, a Defensoria Pública de Minas Gerais inaugurou as novas instalações de sua unidade na comarca de Poços de Caldas, reforçando o compromisso institucional com o fortalecimento da atuação no interior e com a melhoria da estrutura de atendimento à população

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