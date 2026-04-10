Princípio de incêndio em comércio mobiliza Corpo de Bombeiros no centro de Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) — O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da 1ª Companhia de Poços de Caldas, foi acionado na tarde desta sexta-feira (10) para atender a uma ocorrência de princípio de incêndio em uma edificação comercial localizada na área central do município. O chamado foi registrado por volta das 12h30, via Centro de Operações de Bombeiros (COBOM). Ao chegar ao local, a guarnição constatou que o incêndio já havia sido controlado por funcionários do próprio estabelecimento, que utilizaram um extintor do tipo ABC, conforme orientações da Instrução Técnica 21 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que trata do Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio.

De acordo com informações de testemunhas, o princípio de incêndio teria começado em uma lâmpada com reator halógeno, provocando fumaça e preocupação entre os presentes. Após a extinção inicial das chamas, os militares realizaram vistoria completa no local, não sendo identificados focos residuais ou risco de reignição.

Como medida preventiva, o proprietário e a gerente do estabelecimento foram orientados a não religar o padrão elétrico até que seja realizada avaliação por profissional habilitado, a fim de garantir a segurança do local e evitar novos incidentes.

Após a adoção das medidas de segurança e repasse das orientações, a guarnição retornou ao ponto de origem, sem registro de feridos ou danos de maior gravidade.