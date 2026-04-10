Projeto Gol de Mão – Handebol Rosa realiza evento de Páscoa e fortalece ações sociais

Poços de Caldas (MG) – O Projeto Gol de Mão – Handebol Rosa, coordenado por Elaine Ferreira, promoveu ao longo da última semana atividades especiais em comemoração à Páscoa, reunindo atletas, familiares e apoiadores em um momento de confraternização, integração e fortalecimento do trabalho social desenvolvido com meninas e adolescentes no município.

De acordo com a coordenadora Elaine Ferreira, a celebração já se tornou uma tradição dentro do projeto, sendo realizada há oito anos consecutivos. Além da confraternização, o evento também contou com a tradicional rifa solidária, cuja arrecadação é destinada integralmente às atividades do projeto ao longo do ano “Essa festa de Páscoa já virou uma tradição dentro do projeto. Há oito anos a gente realiza esse evento, sempre junto com a rifa solidária, que sorteia três prêmios doados por parceiros e amigos. Todo o valor arrecadado é revertido para as meninas, principalmente para a realização das nossas festas e atividades”, explicou Elaine.

Segundo a coordenadora, os recursos arrecadados são utilizados para custear eventos que não fazem parte do orçamento regular do projeto, como a festa de Páscoa, festa julina, comemorações do Dia das Crianças e a tradicional confraternização de final de ano. “Eu sempre digo que sou uma treinadora que gosta de festa, mas esses momentos têm um papel muito importante. Eles criam memórias afetivas, fortalecem vínculos e fazem com que muitas meninas se sintam acolhidas. Isso ajuda na permanência delas no projeto e, consequentemente, na formação de atletas que representam nossa cidade nas competições”, destacou.

Além da confraternização, a equipe também segue com a temporada esportiva em andamento. Em 2026, o Projeto Gol de Mão – Handebol Rosa participará de quatro importantes competições: LIESP, Copa Derla, LIDARP e Liga Minas, consideradas torneios fortes e de grande nível técnico.

O projeto também conta com importantes parcerias neste ano. Entre os apoiadores estão o Donato Hospital de Olhos, por meio do Dr. Bruno, e a Associação Atlética Caldense, que mais uma vez oferece apoio financeiro e institucional para a participação da equipe nas competições. O projeto conta ainda com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e da Secretaria Municipal de Esportes.

Rifa solidária

A rifa solidária, que também acontece há oito anos, foi considerada um sucesso em 2026, com grande adesão da comunidade. Elaine Ferreira fez questão de agradecer aos participantes e parceiros que contribuíram com a ação. “Foi um sucesso. Vendemos muitos números e esse valor vai ajudar a manter o projeto durante o ano todo. Quero agradecer a todos que compraram e, principalmente, aos parceiros que doaram as prendas”, ressaltou. Entre os apoiadores da rifa estiveram a Toca do Chocolate, que doou uma caixa de trufas e um ovo trufado; a Doce Paixão, representada por Flaviane, que doou um ovo de Páscoa; e a Caseirinhos da Márcia, responsável pela doação de um ovo de colher.