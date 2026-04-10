Projeto “Ler o Mundo” realiza oficinas e palestras culturais em Poços

Poços de Caldas, MG – A cidade de Poços de Caldas foi contemplada, entre os meses de janeiro a abril, com oficinas e palestra do Projeto “Ler o Mundo”, atendendo crianças, jovens, adultos e idosos, idealizado pela professora Maria José de Souza, a Tita.

O projeto buscou trazer novas percepções sobre a realidade e contou com temas sobre cultura, machismo, racismo, convivência democrática, dentre outros, por meio de encontros agendados com as instituições parceiras: Centro Integrado de Atendimento ao Idoso (CIADI/ APHAS), Programa Municipal da Juventude (PMJ/ São José), Escola Estadual Doutor João Eugênio de Almeida, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (Escola Padrão), Escola Estadual Cleusa Lovato Caliari e Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG).

Cada encontro contou com rodas de conversas ou aula dialogada. Além disso, houve algumas estratégias diferenciadas de acordo com o tema, havendo o uso de pinturas, fotografias, memes ou confecção de cartazes. As oficinas foram conduzidas por Ana Paula Ferreira, José Muniz Alves, Giulianne Martins, Maria Cláudia da Costa Franco Silva D’Arcadia de Andrades, membros que integram a Casa Laudelina de Campos Melo. A produção executiva do projeto é realizada por José Muniz Alves.

O projeto finalizou sua última atividade na semana passada com a palestra da professora Tita no salão da UEMG com o tema “Cultura em Poços de Caldas”. A organização deste evento contou com a iniciativa da professora Lidiany Cristina de Oliveira Chianello que mobilizou as turmas de Pedagogia, Tecnologia em Gestão Pública e Serviço Social, somando mais de cem pessoas.

O projeto foi viabilizado através do Edital Secult no 7/2025 – Patrocínio para projetos culturais e da Prefeitura de Poços de Caldas.