O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 11 de abril, a cidade amanheceu com céu nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 22ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 84%.

Minas Gerais: A

previsão para este sábado (11/4) é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Vale do Jequitinhonha, céu parcialmente nublado, com chuvas isoladas, nas regiões Noroeste, Norte e dos vales do Rio Doce e Mucuri, e céu parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura deve variar no estado entre a mínima de 11° C e a máxima de 33° C.