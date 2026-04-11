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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

11/04/2026

  Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 11 de abril, a cidade amanheceu com céu nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 22ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 84%.       Minas Gerais: A previsão para este sábado (11/4) é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Vale do Jequitinhonha, céu parcialmente nublado, com chuvas isoladas, nas regiões Noroeste, Norte e dos vales do Rio Doce e Mucuri, e céu parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura deve variar no estado entre a mínima de 11° C e a máxima de 33° C. 

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