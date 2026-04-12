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Minas Trend 35 convida o mercado a ecoar ideias e negócios

​Minas Trend 35 convida o mercado a ecoar ideias e negócios 

Data da Publicação:

12/04/2026

Belo Horizonte, MG – O Minas Trend chega à 35ª edição com um convite ao mercado: participar de um ambiente onde criação, negócios e conexões ganham escala. Entre os dias 14 e 16 de abril, no BH Shopping, o evento apresenta a coleção Primavera/Verão 2027 e reúne os principais agentes da cadeia produtiva da moda.

O credenciamento para imprensa, influenciadores, fotógrafos e videomakers segue aberto até o dia 6 de abril. O processo é seletivo, com avaliação individual das solicitações, e deve ser realizado previamente nos canais oficiais do evento. Confira aqui o regulamento e faça sua inscrição neste link.

Ecos: ideias que se expandem – Nesta temporada, o conceito “Ecos” orienta a narrativa do Minas Trend. A proposta evidencia a força das conexões que nascem no salão e se espalham por toda a cadeia da moda.

A Casa da Indústria da Moda se apresenta como território onde ideias ganham escala. O que surge nos estandes reverbera nas vitrines, nas campanhas, nas ruas e no comportamento de consumo. O evento assume o papel de origem e expansão, ao transformar criação em mercado e presença em resultado.

Sebrae Minas amplia apoio ao setor – O Sebrae Minas participa como apoio máster do Minas Trend 35 e amplia a presença de pequenos negócios no evento.

A instituição levará 40 empresas atendidas pelo programa Integra Moda para um estande coletivo, ampliando a visibilidade das marcas e o acesso a oportunidades comerciais.

Durante o evento, serão oferecidas, gratuitamente, duas consultorias voltadas para vendas. A primeira, “Potencializando vendas com estratégias e ferramentas digitais”, aborda posicionamento e performance no ambiente online. A segunda, “Vendas de alto desempenho: Competências e Estratégia”, foca no aprimoramento das práticas comerciais.

Negócios e impacto econômico – A expectativa é de movimentação financeira de R$ 33 milhões ao longo dos três dias de evento, com a participação de mais de 100 marcas nos segmentos de vestuário, acessórios, calçados e moda infantojuvenil .

O Minas Trend dialoga com um cenário positivo da indústria da moda em Minas Gerais, que reúne 8.497 empresas e mais de 117 mil empregos diretos, com participação relevante no contexto nacional.

Moda infantojuvenil em evidência – O Minas Trend Kids mantém protagonismo na programação, com mais de 30 marcas confirmadas no salão de negócios.

O segmento acompanha tendências da moda adulta, com linguagem própria, ao equilibrar estilo, conforto e funcionalidade. O crescimento também reflete um consumidor mais exigente, atento à qualidade, ao propósito das marcas e à identidade das coleções.

Nos desfiles, o público encontrará peças leves, versáteis e conectadas ao verão, com destaque para cores vibrantes, estampas criativas e soluções alinhadas à sustentabilidade.

O Minas Trend é uma realização do Sistema FIEMG, por iniciativa da Câmara da Indústria de Insumos e Transformação do Vestuário, Calçados e Acessórios. Apoio máster do Sebrae Minas. Parceria Básico Aroma e apoio da Gellak, Centro Universitário Una, Rede Minas e 98 News.

  • SERVIÇO

35ª edição do Minas Trend
Data: 14 a 16 de abril de 2026
Horário: 10h às 20h
Local: BH Shopping – Piso Ouro Preto (BR-356, 3049, Belvedere – Belo Horizonte – MG)
Pré-credenciamento de imprensa: clique aqui

Com o conceito “Ecos”, evento acontece de 14 a 16 de abril, no BH Shopping, e projeta movimentação de R$ 33 milhões

Ana Paula Motta
Imprensa FIEMG

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