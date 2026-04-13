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OAB-MG intensifica atuação em todo o Estado de Minas Gerais com agenda estratégica e conquistas institucionais

​OAB-MG intensifica atuação em todo o Estado de Minas Gerais

Data da Publicação:

13/04/2026

Belo Horizonte, MG – O início do mês de abril do presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, começou com uma agenda intensa e produtiva. Entre os compromissos, destaque para a gravação de entrevista ao programa “Entrevista Coletiva”, da TV Band Minas. Na ocasião, o presidente abordou temas relevantes para a advocacia e para a sociedade, como o golpe do falso advogado, o envio da proposta de Emenda ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF), a importância da fiscalização dos cursos de Direito, entre outros assuntos de interesse público. A transmissão do programa será no dia 11 de abril (sábado), às 18h40, para a Região Metropolitana de Belo Horizonte e mais de 200 municípios do interior de Minas.

Ao longo da semana, a sede da OAB-MG recebeu a visita dos presidentes das subseções dos municípios mineiros de Aimorés e Piumhi, reforçando o diálogo institucional e a integração entre as regionais.

“O fortalecimento do relacionamento com as subseções é essencial para que possamos ouvir as demandas da advocacia em todas as regiões e atuar de forma alinhada, eficiente e representativa. Essa proximidade garante uma gestão mais participativa e conectada com a realidade do nosso Estado”, destacou o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun.

Dando continuidade à atuação pelo interior do estado, o diretor-tesoureiro da OAB-MG, Fabrício Almeida, esteve em Pouso Alegre para a solenidade de entrega de carteiras aos novos advogados da subseção local.

Já a vice-presidente da OAB-MG, Núbia de Paula, participou como paraninfa da cerimônia de entrega de carteiras da Ordem dos Advogados em Leopoldina (MG). Na oportunidade, também ministrou uma aula magna sobre os impactos contemporâneos no Direito, trazendo reflexões relevantes sobre as transformações da área jurídica.

Outro importante avanço institucional da atual gestão foi a obtenção de liminar junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que derruba a exigência de procuração atualizada para a expedição de alvarás na comarca de Araçuaí (MG), medida que representa um ganho significativo para a advocacia local.

Leg.: O Presidente da OAB-MG, @gustavochalfun, recebe o Presidente da subseção de @oabaimores, @fabianoteixeira.adv, para tratar da revitalização e ampliação da sede da subseção. Foto: Divulgação

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