Assembleia empossa governador para o segundo mandato

Belo Horizonte, MG – Reeleito governador de Minas Gerais, Romeu Zema Neto (Novo), tomou posse na manhã deste domingo (1º/1/23), no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A Reunião Solene de Plenário foi conduzida pelo 1º vice-presidente da ALMG, deputado Antonio Carlos Arantes (PL), e destinou-se também à posse do vice-governador, Mateus Simões (Novo).

Em seu pronunciamento no Plenário, Romeu Zema pediu a união de todos os Poderes, instituições e sociedade civil em prol da retomada do protagonismo político e econômico de Minas Gerais. Ele também fez um balanço das realizações do seu primeiro mandato e lembrou os desafios enfrentados desde o primeiro dia de gestão em virtude da situação financeira caótica do Estado que encontrou ao assumir, conforme definiu.