Mensagem do governo é de esperança e reconstrução, diz Lula

Brasília, DF – Pela terceira vez presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva destacou hoje (1º) em discurso de posse no Congresso Nacional que a decisão das urnas prevaleceu graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. “Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução”, disse o presidente.

O presidente fez um relato sobre o Brasil que recebe e sobre os grandes desafios que estão por vir. “É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos”, prometeu.

Lula ressaltou que os direitos da população, democracia e soberania serão pilares do governo.

O discurso foi feito diante dos presidentes do Legislativo, Rodrigo Pacheco, que presidiu a posse, e do Judiciário, Rosa Weber. Ministros do Supremo Tribunal Federal como Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, a ex-presidente Dilma Rousseff, e o ex-presidente José Sarney também estavam presentes, além de parlamentares, autoridades internacionais e futuros membros do governo.

A assinatura do termo de posse foi feita com uma caneta dada a Lula por um eleitor piauiense. “Em 1989 eu estava fazendo comício no Piauí. Foi um grande comício, depois fomos caminhar até a igreja São Benedito. Ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que era para eu assinar a posse, se eu ganhasse as eleições de 1989”, disse. O presidente homenageou o estado, onde ele teve mais de 76% dos votos nas eleições de 2022.

(Agência Brasil)