Polícia apreende armas e veículo na zona sul

Poços de Caldas, MG – Após denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu na zona rural da cidade armas e um veículo. O caso aconteceu na rodovia 146, quilômetro 538, quando a PM foi investigar uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local os policiais se depararam com dois indivíduos que estavam próximos de um Chevette preto, porém, os dois acabaram fugindo do local em uma moto preta sem placas. Durante a fuga um dos rapazes, que acabou identificado, dispensou um revólver calibre 22 dentro do Chevette. A PM se deslocou até à residência do autor e a esposa do suspeito permitiu a entrada na casa dos policiais. No local foi encontrado uma arma besta (arco de flecha), duas munições calibre 22 intacta, um aparelho celular, uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, uma câmera com visão noturna, uma lanterna de cabeça e uma camiseta cor verde (camuflada). Diante dos fatos os materiais e o veículo foram apreendidos. Os autores não foram localizados.