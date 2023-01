Homem tem caminhonete roubada ao chegar na casa da mãe

Andradas, MG – Um produtor rural de 52 anos da cidade de Andradas teve sua caminhonete Toyota Hilux, cor prata, roubada na noite do último dia 3. Ele contou aos policiais que chegava na casa de sua mãe por volta das 20h30 quando tudo aconteceu. Quando desceu do veículo para abrir o portão da garagem foi surpreendido por dois indivíduos, sendo

que um deles era de estatura baixa, moreno, trajando um moletom na cor marrom com capuz na cabeça, com uma barba bem curta e o outro era magro, alto, aparentava ter 17 anos e estava com uma

camisa jeans. A vítima disse ainda que os dois estavam armados com uma pistola e com um revólver. Depois de rendido os dois entraram no veículo. Mesmo com muitas dificuldades em conduzir a caminhonete, os dois evadiram do local.

Diante das informações, foi acionado o plano de cerco e bloqueio distribuídos para as cidades circunvizinhas. Foi realizado rastreamento nas rodovias e vicinais que ligam a cidade de Andradas e demais cidades, porém até o momento sem êxito na captura dos autores.