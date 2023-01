Mais de 230 mil torcedores prestaram as últimas homenagens ao ídolo mundial Pelé, cujo velório aberto ao público chegou ao fim às 10h (horário de Brasília) desta terça-feira (3), na Vila Belmiro, estádio do Santos.

Morre um dos maiores ídolos do futebol mundial, mas também o maior promotor do Brasil no exterior. Falar em Brasil em qualquer parte do mundo é possível ouvir alguém dizer o nome Pelé.

Um documentário na Netflix mostra a sua trajetória nas três Copas que participou. A mais conturbada delas, a Copa de 70, quando o país vivia uma ditadura militar, o Rei chegou a ser criticado por não se engajar numa oposição ao regime. O documentário mostra depoimentos de Pelé dizendo que nunca se envolveu em política e que ele acredita que sua contribuição como jogador de futebol foi muito mais importante para o povo brasileiro. Ele tinha toda razão, sem dúvida, a sua passagem à beira da política foi uma jogada que o deixou livre para conquistar o mundo todo.

O Rei não se deixou levar pela conversa e assédio político, foi criticado por não ter posição, mas as suas jogadas em campo e sua posição fora dele influenciou muito mais gente do que os maiores discursos.