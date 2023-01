Abertura de empresas cresce 4,76% em Minas Gerais

O ano de 2022 foi marcado pelo aumento tanto na abertura como no fechamento de empresas em Minas Gerais na comparação com o ano anterior, segundo dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg). No ano passado, 77.716 empreendimentos abriram as portas no Estado, total 4,76% maior frente ao resultado de 2021 (74.185). Foram 3.531 empresas a mais frente 2021 atuando no território mineiro no exercício passado. Embora positivo, a intensidade do crescimento foi menor quando comparado com o exercício de 2021. Naquele ano, a alta nas constituições foi de 32,37% na comparação com 2020. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Semáforos de Caratinga serão modernizados

A Prefeitura de Caratinga irá modernizar todos os semáforos da cidade. O processo licitatório para aquisição dos equipamentos foi realizado e está na etapa de habilitação. A empresa ganhadora já enviou as amostras dos equipamentos que passarão por uma avaliação do Departamento Municipal de Trânsito. Após a aprovação, o município poderá expedir a ordem de serviço para início das instalações dos novos equipamentos. O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Caeté aumenta ajuda a hospital

O prefeito em exercício, Alberto Pires, esteve na Santa Casa para anunciar mais um aumento do repasse mensal à instituição. Reunido com o gerente do hospital, Carlos Júnior, e com o secretário da Provedoria, Melquezedeck Camargo, Alberto informou que o convênio será majorado em 100 mil reais, valor que vai contribuir para a saúde financeira da Santa Casa. Desde que a atual gestão tomou frente no executivo municipal, o repasse para a Santa Casa mais que duplicou. Em 2017, eram repassados, por mês, 220 mil reais. (Jornal Opinião – Caeté)

Procon intensifica fiscalização em postos

O Procon de Governador Valadares intensificou as fiscalizações nos postos de combustíveis do município. A iniciativa acontece após o órgão de defesa do consumidor ter recebido inúmeras denúncias. “A equipe de fiscalização tem comparecido aos postos de combustíveis para evitar o aumento injustificado do preço. Vale destacar que a lei que regia sobre os tributos federais, com a diminuição do imposto, teve fim no dia 31 de dezembro. O atual governo prorrogou essa desoneração com o valor dos tributos federais que incidem sobre os combustíveis”, explicou a coordenadora do Procon de Valadares, Carolline Viana. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Empresa reduz horários de ônibus

Na primeira semana de 2023, os usuários do transporte público foram surpreendidos com a extinção de horários de algumas linhas de ônibus em Ipatinga. A concessionária do serviço explicou que a redução ocorreu em função da redução da demanda no período de recesso escolar. Além da linha 800 Taúbas/Hospital, que não tem mais seu horário de 13h nos dias úteis, também foi extinto o horário das 18h40 do 801 Centro/São Francisco. (Diário do Aço – Ipatinga)

Prefeitura autoriza obra da Feira do Produtor

O prefeito de Gurinhatã, Wender Luciano, assinou a Ordem de Serviço para início da obra da Feira do Produtor de Ituiutaba, voltada para comercialização de Produtos derivados da bovinocultura de leite, apicultura, piscicultura e fruticultura. De acordo com o prefeito, a obra está avaliada em R$260 mil, e será construída em área ao lado do PSF Orlandino Bento de Oliveira, sob a responsabilidade da R1 Engenharia. A obra tem recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

Multa por maus-tratos pode aumentar

O vereador Marlon Siqueira defende o aumento no valor da multa aplicada a pessoas flagradas cometendo maus-tratos contra animais em Juiz de Fora. Atualmente, a sanção pecuniária prevista para o comportamento é de R$ 1 mil, valor que pode ser ampliado para R$ 3 mil, como sugere Marlon, em um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal. A proposta busca adequar a legislação municipal que define o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais de Juiz de Fora. Publicada em 2011, a legislação previa originalmente multa de R$ 300, valor que foi aumentado para R$ 1 mil em 2017, a partir de outra lei proposta. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

