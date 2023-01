Caldense apresenta mais um reforço, o volante André Castro

Poços de Caldas, MG – A Caldense acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. É o volante André Castro, de 31 anos. O jogador já se apresentou no Ninho dos Periquitos, fez exames e está treinando com o grupo.

André Andrade de Castro nasceu em São Paulo-SP em 02/11/1991 e tem 1,81 m de altura. Atuou em diversos times do Interior Paulista, como Audax, Guaratinguetá, Red Bull Brasil, Ponte Preta, Mirassol, Ituano e Lemense. Teve passagem de destaque pelo Atlético Goianiense e seu último clube foi o São Bento de Sorocaba.

“Estou extremamente feliz pela oportunidade. Um time tradicional de Minas Gerais e espero contribuir da melhor maneira possível. Trabalhei mais de cinco anos com o Fernando Diniz e aprendi a jogar em várias funções, então estou à disposição para ajudar onde o professor Gian precisar de mim”, disse André.

No próximo domingo, dia 08 de janeiro, a Caldense fará seu último jogo-treino da pré-temporada visando o Campeonato Mineiro. A Veterana encara o Água Santa em Sorocaba-SP às 10h da manhã.

Saída

O volante Paulo Vitor solicitou sua rescisão de contrato por motivos pessoais. A Caldense agradece os serviços prestados pelo atleta ao clube.

Renan Muniz

A.A.Caldense