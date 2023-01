Eventos esportivos vão agitar este começo de ano

Poços de Caldas, MG – O calendário esportivo local vai começar este ano com o Campeonato Sul-Americano de Cross Country, que acontece no dia 22, e terá participação dos principais corredores da modalidade da América do Sul. No dia 29, é a vez da Volta ao Cristo e, no dia 5 de fevereiro, acontece a Prova Ciclística da Comarca.

É a primeira vez que Poços de Caldas sedia o Sul-Americano de Cross Country. Segundo o secretário municipal de Esportes, Fernando Santos, a cidade se prepara para receber mais um grande evento esportivo. “Teremos atletas de todo o mundo e Poços de Caldas está preparada para esse momento”.

O Sul-Americano é seletivo para o Mundial, que ocorre na Austrália em fevereiro. Foram chamados 37 atletas que se destacaram na Copa Brasil. Além disso, está prevista a participação de centenas de atletas do restante do continente.

Volta ao Cristo

Uma das provas mais difíceis do país, a Volta ao Cristo Unimed chega à 40ª edição. Cerca de dois mil atletas vão percorrer as ruas de Poços no último domingo de janeiro rumo à Serra de São Domingos, atingindo a altitude de 1.686 metros acima do nível do mar. As inscrições estão podem ser feitas no site da Runner Brasil.

Prova Ciclística

da Comarca

Válida como etapa inicial da Média Paulista de Ciclismo, a 62ª Prova Ciclística da Comarca volta a ser realizada após o período de pandemia. No dia 5 do próximo mês, ciclistas vão pedalar nas imediações da Prefeitura, onde acontece a largada e a chegada, em diversas categorias como Elite, Master e Juvenil. A competição é uma parceria com a Federação Paulista de Ciclismo.