Previsão do tempo para esta sexta-feira

Belo Horizonte, MG – Nesta sexta-feira (6/1), as condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo instável com alta probabilidade de chuva forte e acentuado volume em decorrência da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).



Essa condição de instabilidade atmosférica vai persistir ao longo de todo o final de semana e se espera um volume de chuva expressivo sobre todas as regiões mineiras, com maior destaque para a Zona da Mata, Oeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Poços de Caldas

A sexta-feira, 06, deverá ter céu ntempo2tempo2ublado com chuvas no decorrer do período. Previsão de volume de 15 mm de chuvas. Temperatura máxima deverá ficar em 20 graus.