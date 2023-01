Atletas formadas no handebol de Poços de Caldas se destacam nacionalmente

Poços de Caldas, MG – E o handebol de base feminino de Poços de Caldas segue colhendo frutos. Em novembro, a atleta Giovanna Sabino, revelada pelo projeto Gol de Mão, Handebol Rosa, da técnica Elaine Ferreira, foi eleita a melhor ponta esquerda da competição Lhesp do estado de São Paulo. Giovanna defendeu as cores do Semelp Pindamonhangaba, que ficou com o vice-campeonato enfrentando a equipe da casa, a ALEL Faculdades Einstein de Limeira. O jogo foi disputadíssimo e terminou com o placar de 23 x 22.

Giovanna destaca a importância do projeto em sua vida. “Me lembro do dia que conheci a Elaine, lá no projeto da escola Edy Molinari. Ela me convidou. Vamos jogar handebol, falou ela e eu disse, o que é isso? Com muita insistência a professora Elaine me levou para treinar e me apaixonei. Desde então coloquei na cabeça que seria jogadora, treinei duro, enfrentei muitas coisas, mas hoje faço o que mais gosto. Sou grata a todos os ensinamentos dela e a vivência que tive enquanto jogava em Poços. O handebol mudou a minha vida. Hoje treino forte para alcançar objetivos maiores. Acabei de renovar com minha equipe por mais uma temporada “, destacou a atleta.

A técnica Elaine Ferreira fala da importância de mostrar as conquistas de suas atletas, servindo de motivação para as mais novas. “Sempre falo para as minhas meninas que dificilmente conseguimos viver de handebol, porém os ensinamentos são que elas se tornem pessoas melhores, que batalhem por um futuro digno. Tenho vários exemplos que o esporte salva, que o handebol mudou a vida de muitas”, disse a treinadora

Elaine destaca também a participação de duas atletas na peneira do São Paulo no começo de dezembro. “Nicole Caixeta, minha goleira cadete e Maria Eduarda, a Dudinha, foram participar dessa peneira e passaram de primeira, infelizmente o clube não oferece ajuda de custo para que elas pudessem ficar, o que gerou uma frustração. Expliquei que é só a primeira tentativa. E esse resultado mostra que o trabalho em relação a desenvolver atletas está sendo bem feito. Me sinto orgulhosa, são meninas que treinam duro, que batalham por um objetivo. O trabalho é de equipe onde todas se ajudam e ficam felizes com o resultado da outra”, destacou. Elaine ressalta o apoio de todos da Secretaria Municipal de Esportes e do incentivador do projeto, Donato Hospital de Olhos, que ajuda a realizar sonhos.