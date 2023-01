Uberlândia tem redução no número de homicídios

O número de homicídios consumados em Uberlândia registrou uma queda de 118% na última década. De acordo com um levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a redução média anual foi de aproximadamente 11,8%, se somados os dados entre 2012 e 2022. Os índices de tentativas de assassinato também caíram em torno de 127%, considerando o mesmo período. O relatório do Observatório de Segurança Pública mostra que, após o ano de 2012, os registros de homicídios consumados vêm caindo gradativamente. Na comparação dos últimos 10 anos, as maiores quedas foram registradas entre 2017 e 2018 e de 2019 para 2020, com quedas de 40% e 46% no número de ocorrências, respectivamente. (Diário de Uberlândia)

Grupo de Teatro realiza projeto

De 2 de janeiro a 5 de fevereiro, a Prefeitura de Araguari, através da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, em parceria com o grupo Sol de Teatro realiza o projeto Verão Teatral. O objetivo do projeto é qualificar atores e atrizes e descobrir novos talentos. Além disso o Verão Teatral 2023 oferece aos participantes uma experimentação no fazer cênico. De acordo com a FAEC, o projeto consiste na realização de 5 oficinas de teatro, sendo elas: infantil (7 a 12 anos); infanto juvenil (12 a 14 anos); adolescente (15 a 17 anos); e teatro gospel (acima de 18 anos). (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Sindcomércio e Sesc doam 200 cestas

O Sindcomércio de Lafaiete, por meio do projeto Mesa Brasil do Sesc Minas, entregou a doação de 200 cestas básicas a entidades beneficentes da cidade. A ação teve como objetivo valorizar o importante trabalho realizado pelas instituições, que se dedicam a ajudar a quem precisa. Presidente do Sindcomércio, Bento José Oliveira acredita que a divulgação da iniciativa vai incentivar outras doações: “Nós também pretendemos ampliar as ações do Mesa Brasil em Lafaiete, inclusive por meio de empresas locais. Este programa recebe as doações, que são destinadas a pessoas carentes, promovendo segurança alimentar e evitando desperdício”. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Formiga inaugura obras e iluminação

A administração municipal realizou a cerimônia de inauguração das obras de pavimentação e iluminação de LED dos bairros Rosa Mística, Ouro Verde, Ouro Branco e Jardim Montanhês. O evento foi conduzido pelo prefeito, Eugênio Vilela, e a vice-prefeita, Adriana Prado, que destacaram a importância dos trabalhos realizados na região. O vereador e presidente da Câmara, Marcelo Fernandes, também prestigiou o evento. (Últimas Notícias – Formiga)

Nível do rio Doce sobe para 2,47m

O nível do rio Doce subiu para 2,47m na régua do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares (Saae-GV. Com isso, o município ultrapassou a cota de inundação. Isso significa que alguns bairros ribeirinhos historicamente afetados, como o São Tarcísio e a região da baixa do quiabo no Santa Rita, podem ter refluxo de água em algumas ruas e, por isso, os moradores devem ficar atentos. Na tarde deste domingo, a água já havia invadido parte da orla do São Tarcísio. A tendência, segundo a Defesa Civil é que suba mais. As fortes chuvas que atingiram o Estado nesta semana, especialmente nas cabeceiras do rio Doce, aumentaram o nível do rio em várias cidades por onde ele flui. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Ipatinga decreta situação de emergência

O município de Ipatinga decretou situação de emergência em função das chuvas intensas e volumosas que têm causado estragos e transtornos nos últimos dias. O anúncio foi feito pelo secretário de Comunicação de Ipatinga, Léo Werneck, em suas mídias sociais, na noite de hoje. “O município de Ipatinga acaba de decretar situação e emergência em razão das chuvas, das fortes chuvas que estão castigando o Vale do Aço, a cidade de Ipatinga nesses últimos dias”, informou. (Diário do Aço – Ipatinga)

Manutenção será feita no lago

Após ser inaugurado e se tornar um Cartão Postal na Região do Pontal, o Lago do Parque Turístico Vítor Faria Cardoso passará pela primeira manutenção. Segundo o prefeito Wender Luciano, ao longo dos anos, com as chuvas, há o processo natural de assoreamento, e com isso, a necessidade de manutenção, baixando o nível da água para a retirada do acúmulo de areia e lama em seu leito. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

