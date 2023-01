Desmoronamento fecha hotel em Conselheiro Lafaiete

O desmoronamento de uma obra, localizada no alto da avenida Telésforo Cândido de Resende, no Centro de Lafaiete, provocou a interdição temporária do Hotel Go Inn, que funciona ao lado. Além disso, o deslizamento do barranco está colocando em risco o terreno da loja Casa Jardim e já derrubou um muro de um imóvel que fica nos fundos da área. Em nota, a empresa informou que, diante dos acontecimentos, preferiu suspender as atividades até o dia 31 de janeiro. Os funcionários foram liberados para férias remuneradas e ou trabalho remoto durante a avaliação e possível obra. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Guaxupé terá feira em fevereiro

A Femagri – Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, realizada pela Cooxupé e tradicional no calendário da cafeicultura brasileira, retoma em 2023 de forma presencial. O evento, considerado um dos maiores do setor, será realizado nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, em Guaxupé/MG, em uma estrutura montada no bairro Japy. Na edição desse ano o tema será “Solução e Segurança para o Cooperado”, para oferecer conhecimento e avanços para que o associado tenha a oportunidade de evoluir. (Portal Midia – Guaxupé)

Prefeitura inaugura praça

No dia 28 junho de 2022, a Prefeitura de Araguari, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Distritais realizou a cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço para construção da praça Argemiro Vieira Carneiro. Na oportunidade, o prefeito Renato Carvalho disse que, a praça beneficiará os moradores dos bairros: Paineiras, Sibipiruna e adjacentes. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, para a construção da praça foram investidos cerca de R$1.039.775,89, sendo que R$450.000,00 são recursos oriundos de emenda parlamentar e R$589.774,89 são provenientes da prefeitura. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araxá prepara implantação de led

A Prefeitura de Araxá deu o pontapé inicial para a implantação da iluminação de LED na cidade. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está realizando, inicialmente, a troca de 190 pontos que contam com esta tecnologia. Na segunda fase, a implantação do serviço atingirá toda a cidade, com previsão de início para os próximos 15 dias. (Correio de Araxá – Araxá)

Caminhões proibidos no trecho da serra

A frequência das fortes chuvas que ocorre na região faz mais um dano nas estradas. Na estrada municipal Prefeito João Bosco Brito Negreiros, que liga Virgínia a Marmelópolis, próximo ao km 6, ocorreu o desmoronamento de um trecho. Devido ao fato, a Prefeitura de Virgínia interditou o local para a passagem de caminhões, diante do alto risco de desabamentos. Ainda no trecho são permitidos o trânsito de veículos pequenos, para destinar acesso às pessoas que estão doentes, que fazem tratamento regularmente, para o deslocamento que realmente precisa ser realizado. (Jornal Panorama – Baependi)

Valadares tem mais de 400 desabrigados

A prefeitura de Governador Valadares informou que a inundação causada pela cheia do rio Doce tem atingindo, direta e indiretamente, aproximadamente 15 mil pessoas que residem em cerca de vinte e três bairros, às margens do rio na cidade. Aliás até a tarde de ontem, 447 pessoas estavam contabilizados como desabrigados e cerca de 11 mil desalojados. Com isso, o prefeito André Merlo decretou situação de emergência na tarde de terça-feira, 10. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Empresa inaugura reforma

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços (Emop), informa que foi realizada a cerimônia de inauguração da reforma das instalações da empresa, que fica localizada na rua José Balbino, n° 171, Espírito Santo. Durante a reforma foi promovida a adaptação da estrutura para maior acessibilidade, para pessoas com deficiência, e a modificação do piso, do telhado e da estrutura hidráulica, visando aumentar a capacidade administrativa e operacional da empresa. (Portal Agora – Divinópolis)

