Poços de Caldas, MG – Em decisão publicada nesta sexta-feira (13/1), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu a realização do Campeonato Mineiro de futebol masculino de 2023, que se iniciaria já na próxima semana. A medida foi tomada após pedido do Betim Futebol, que acusa o Ipatinga, clube que subiu para o Módulo I, de irregularidade durante o Módulo II do ano passado.