Previsão do tempo nesta sexta-feira, 13

Poços de Caldas

O tempo em Poços de Caldas nesta sexta-feira, 13, continua nublado com possibilidades de chuvas no decorrer do dia. A temperatura sobe e pode ficar em 27 graus. A quantidade de chuva prevista para esta sexta é de 11 mm.

Minas Gerais

Nesta sexta-feira, 13, o tempo ainda fica instável em Minas Gerais devido a áreas de instabilidade atmosféricas que cobrem o Brasil Central.



Há previsão de chuva de intensidade moderada a forte, especialmente nas regiões Central, Oeste e Zona da Mata.



Nestes primeiros 12 dias de janeiro, houve registro de 271,4 milímetros de chuva na capital mineira, o que representa 82% da média histórica do mês.



Nas demais regiões, as temperaturas ficam elevadas e o calor chega aos 34ºC no Norte e Vale do Jequitinhonha.