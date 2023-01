Caldense lança uniforme inspirado em seu hino: “Onze Cobras Muito Nossos”

Poços de Caldas, MG – A Caldense apresentou na tarde deste sábado em evento na sede social do clube os uniformes oficiais da que serão utilizados pela equipe nos jogos da temporada 2023. A linha da material esportivo é fabricada pela Duson, foi idealizada pelo departamento de marketing da Veterana e faz referência à uma frase do hino do clube: ‘Onze Cobras Muito Nossos’.

“O hino da Caldense é um dos mais bonitos do futebol brasileiro. Na época em que foi composto, era comum chamar os grandes jogadores de ‘cobras’. É um termo similar à craques, que usamos com mais frequência hoje. O termo ‘muito nossos’ veio porque a Caldense representa Poços de Caldas e é um dos principais símbolos da cidade. Então tivemos a ideia de levar isso para enaltecer nossa terra e nossas origens”, disse o gerente de marketing da Caldense, Renan Muniz.

A camisa conta com um layout que imita pele de cobra e exibe detalhes alusivos ao hino alviverde, tanto na cor verde, quanto na branca. O mesmo vale para as camisas de goleiro, disponíveis nas cores preta, prata e azul. Os calções também possuem a temática e funcionam em sintonia com o manto.

Durante o evento, também foram apresentados os patrocinadores da equipe. Este ano o clube obteve mais uma vez o apoio de grandes empresas e conseguiu fechar um dos maiores orçamentos de patrocínio de sua história. Os patrocinadores masters da camisa são Sicredi e BRZ, com a marca estampada na parte frontal do uniforme. Nas mangas a Unimed está presente e nas costas estão os parceiros Mart Minas, Embracon, Duson e Sest Senat. A novidade é a Continuum Energia Solar, marcando presença nos calções.

Em seguida houve Quizz com perguntas sobre a história da Veterana ao público presente valendo duas camisas oficiais. As camisas já estão à venda e podem ser adquiridas na lojinha da sede social do clube de segunda à sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h ou pelo Mercado Livre com frete grátis para todo o Brasil. O preço é de 164,90.

Fotos Paulo Vitor de Campos