DME abre comportas devido às chuvas

Tendo em vista a grande quantidade de chuva dos últimos meses, a DME Energética iniciou em 26 de dezembro de 2022 a abertura das comportas da Barragem Bortolan, minimizando assim a subida do nível da represa.

Existem 2 comportas na barragem, uma está conectada na tubulação de adução da CGH José Togni (Bortolan) e a outra acoplada em uma válvula dispersora.

Ainda conforme o DME, foram observadas vazões elevadas, todavia abaixo das vazoes q foram utilizadas para a construção da Barragem. As afluências (vazões que entram) ao reservatório, já atingem patamares superiores a 120 m³/s, abaixo da vazão de projeto do vertedouro q é de 480 m3/s. Diante do aumento repentino no nível do reservatório, a empresa ampliou a liberação de água através da Geração e da válvula dispersora q estão conectadas as comportas passará a aumentar o vertimento pelas comportas.