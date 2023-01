Empresário Osvaldo, da Duson, destaca inovações na nova camisa da Caldense

Poços de Caldas, MG – Um dos parceiros mais antigos da Associação Atlética Caldense, a Duson, novamente será responsável pelo fornecimento de uniforme para o clube de Poços de Caldas. Neste sábado foi apresentado apenas os uniformes de jogo, porém, a Duson vai fornecer todo o material para o time profissional. “Esta camisa, diferente de todas as outras, também é um modelo único, nunca foi visto nada parecido no futebol brasileiro”, disse o empresário Osvaldo Duson. Ele destacou que a ideia da camisa foi feita em conjunto com o marketing do clube e ela possui estampas de escamas que lembram uma cobra, em alusão a um pedaço da letra do hino do clube. O modelo exclusivo leva o nome Qatar, referência a Copa do Mundo disputada ano passado. É possível ver no tecido montagem com referências de várias seleções campeãs do mundo. “É uma camisa muito bonita, vale a pena todos conferirem e agora vamos torcer para a Caldense realizar uma grande temporada”, finalizou Osvaldo.

Fotos: Paulo Vitor de Campos