Celulares e bonês proibidos nas escolas em JF

A Câmara Municipal de Juiz de Fora (foto) rejeitou um projeto de lei da Prefeitura de Juiz de Fora que pretendia revogar uma legislação municipal de 2009 que proíbe o uso de celulares e bonés por alunos nas dependências das escolas públicas municipais. Com a rejeição pelo Plenário, o projeto de lei será arquivado. A legislação em vigor prevê que as escolas públicas municipais deverão fazer constar a proibição do uso de celulares e bonés em seus regimentos internos, além de definir punições disciplinares pelo descumprimento da vedação. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Entrada é interditada devido a alagamento

A entrada principal de Capitólio foi interditada para acesso de veículos e pedestres. A cidade está com vários pontos de alagamento por causa do Rio Piumhi, que não comportou o volume de água das chuvas e transbordou. Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura, há acessos alternativos para chegar ao município. Um deles é pela MG-050, sentido a Barragem do Dique para quem vem sentido São Paulo. Outra rota é pela Estrada do Socorro, para quem está sentido Belo Horizonte. (Integração – Itaúna)

Indústria terá expansão das operações em MG

A indústria de alimentos norte-americana General Mills anunciou que vai expandir operações na cidade de Pouso Alegre. O investimento previsto é de R$ 300 milhões com a expectativa de geração de cerca de 600 postos de trabalho diretos e mais 400 indiretos na região. A expansão tem recebido apoio por meio da interlocução com a Invest Minas, agência vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e resultará em mais renda e emprego para os mineiros. (Folha de Sabará – Sabará)

Formiguense vai restaurar obras em Brasília

O professor, cientista e pós-doutor formiguense Luiz Antônio Cruz Souza, que atualmente é vice-presidente do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais, que é um órgão complementar da Escola de Belas Artes da UFMG, será um dos responsáveis pela organização de equipes que irão trabalhar na restauração de obras de arte que foram destruídas por vândalos e terroristas no último domingo, dia 8, na Capital Federal. (O Pergaminho – Formiga)

Hemocentro acende alerta para sangues

O movimento de doadores no Hemocentro de Uberlândia neste início de ano está com apenas 30% do índice considerado ideal para manter o estoque de bolsas de sangue seguro. De acordo com a coordenação da unidade, por conta da baixa de voluntários, alguns tipos sanguíneos, como O+ e O-, considerados essenciais por serem doadores universais, estão com quedas de 50% e 20%, respectivamente. De acordo com o gerente-técnico da unidade, Adilson Botelho Filho, o Hemocentro precisa ter, em média, dois mil doadores mensais para ter um estoque ideal e seguro de bolsas de sangue. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Festival de teatro começa no dia 19

A partir de muito empenho de mais de 50 pessoas, de diferentes grupos e instituições locais e muitos deles voluntários, e trazendo para a cidade mais de 100 artistas de todo Brasil, terá início na próxima quinta, 19, o Festival Nacional de Teatro de Governador Valadares. A 15a edição do evento conta com 23 espetáculos gratuitos, para diferentes públicos, e quatro oficinas com preços diversificados. Com o lema “Onde a arte cria Asas”, esta edição reforça que o Festival é um espaço para todas as manifestações artísticas. De acordo com Ademir Martins, ator e coordenador do evento, o lema também homenageia a CIA de Artes Asas do Invento, principal organizadora do festival. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

