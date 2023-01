Confederação Brasileira de Atletismo confirma delegação em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou, em nota oficial, a delegação brasileira que disputará o Campeonato Sul-Americano de Cross Country, que será realizado no dia 22 de janeiro, um domingo, no Parque Ecológico Municipal Jardim Esperança, em Poços de Caldas, a partir das 8 horas, com os 10 km adulto masculino com o apoio da secretaria de Esportes. A última prova, o revezamento 4 x 2.000 m adulto, começa às 12:35.

A competição será aberta ao público com entrada franca, não havendo necessidade de apresentação de ingresso. E também será transmitida ao vivo pelo Canal do YouTube da CBAt. Informações como programa, horário, lista de atletas e países participantes, bem como resultados poderão ser consultadas no minissite da CBAt CLIQUE AQUI

O Sul-Americano de Poços de Caldas servirá como qualificação para todos os atletas do continente para o Campeonato Mundial de Cross Country, marcado para o dia 18 de fevereiro, em Bathurst, na Austrália. Serão convocados os atletas campeões sul-Americanos, nas provas individuais do adulto e sub-20, desde que sejam cumpridos os requisitos da World Athletics.

O presidente do Conselho de Administração da CBAt Wlamir Motta Campos será o chefe de Equipe, Fernando dos Reis o delegado técnico da CBAt e Adauto Domingues foi nomeado como treinador chefe da seleção brasileira.

A seleção brasileira em Poços de Caldas:

10 km Adulto

Feminino

Jéssica Ladeira Soares (FECAM/ASSERCAM-PR)

Maria Lucineida Moreira (Projeto Atletismo Campeão-PE)

Núbia de Oliveira Silva (APA-Petrolina-PE)

Glauciele de Oliveira de Souza (Elite Runners-RJ)

Mirelle Leite da Silva (Projeto Atletismo Campeão-PE)

Mary Emannuella da Costa Oliveira (ASPA-PB)

Masculino

Fábio Jesus Correia (SPFC-SP)

Marciel Miranda de Almeida (CARN-RN)

Everton Silva Lima (APA-Petrolina-PE)

Clayton Elias Gomes (ASUFAM-SP)

Valério de Souza Fabiano (GAE-ES)

Juliano de Araújo (CARN-RN)

8 Km Sub-20 – Masculino

João Brenno de Moraes Almeida (ITA-MT)

Vítor Miguel Redlinski (FME Timbó-SC)

Samuel Costa Santana (Atletismo Casa do Garoto de Tupã-SP)

Bernardo Luiz Prior (APA-RS)

Marco Túlio Silva Gonçalves (Praia Clube-MG)

João Pedro Alves (Barra do Garças-MT)

6 Km Sub-20 – Feminino

Gabriela de Freitas Tardivo (IPEC-PR)

Ana Mees Valério (PM São José dos Pinhais-PR)

Helena Mees Valério (PM São José dos Pinhais-PR)

Caroline de Oliveira Gomes (MEM-SP)

Marcella Cocenza Marinelli (Orcampi-SP)

Stefany dos Santos Ribeiro (AASF-BA)

6 km Sub-18 Masculino

Manuel Tsiwario (Barra do Garças-MT)

Júlio César Sousa Ferreira (ASPA-PB)

Adoniram Carey de Oliveira (Jacareí Atletismo-SP)

Gabriel José Padilha Ferraz (SME/Rolândia-PR)

4 km Sub-18 Feminino

Luísa Monteiro de Almeida (Sogipa-RS)

Ewellyn Stefani Pereira de Souza (CARN-RN)

Isabele dos Santos Carlos (Clã Delfos-MG)

Júlia Silva Gonçalves (Barra do Garças-MT)

4×2.000 m Misto

July Ferreira da Silva (AA Paranavaí-PR)

Letícia Almeida Belo (ABDA-SP)

Jéssica Ladeira Soares (FECAM/ASSERCAM-PR)

Jânio Marcos Gonçalves Varjão (Barra do Garças-MT)

Leandro Alves Prates (E.C. Pinheiros-SP)

Victor Hugo Alves Santos (AAARP-SP)

Chefe de Equipe – Wlamir Leandro Motta Campos

Delegado – Fernando dos Reis

Treinador Chefe – Adauto Domingues (SP)

Treinadores

Elvis Conceição de Santana (SP)

Dione D Agostini Chillemi (PR)

Marcos Gomes da Silva (RN)

Sivirino Souza dos Santos (MT)

Comissão Médica

Médico – Mauro Antonio Moreira (SP)

Fisioterapeuta – Kamilla Felix Miranda de Araújo (SP)

Massoterapeuta – Jadson Alves dos Santos (SP)

PROGRAMA HORÁRIO

8:00 – 10 Km Adulto Masculino

8:55 – 10 Km Adulto Feminino

9:50 – 6 Km Avulso Masculino e Feminino (*)

10:30 – 8 Km Sub-20 Masculino

11:10 – 6 Km Sub-20 Feminino

11:40 – 6 Km Sub-18 Masculino

12:10 – 4 Km Sub-18 Feminino

12:35 – 4×2.000 m Adulto Misto

(*) Maiores de 18 anos

