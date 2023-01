Guarda Civil Municipal aplica curso de atualização em Técnicas de Abordagem aos agentes

Poços de Caldas, MG – A Guarda Civil Municipal certificou 60 agentes que concluíram o curso de Atualização de Técnicas de Abordagem Pessoal e Veicular, aplicado nos dias 11 a 13 deste mês, que possui o intuito de qualificar os agentes para atuação em situações de abordagem na cidade. O treinamento ocorreu nas dependências do Tiro de Guerra 04/021, que cedeu o espaço para utilização.

O curso foi ministrado pelo GCM Leite, da própria Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas, após o mesmo passar por um intenso treinamento junto à Guarda Municipal de Jundiaí – SP, uma referência naquele Estado sobre o tema.

Segundo o titular da Secretaria de Municipal de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, o objetivo é qualificar a atuação dos agentes e fornecer maior segurança durante as atividades.“Temos a preocupação de sempre deixar nossos guardas municipais atualizados com as técnicas operacionais e no emprego dos equipamentos a eles disponibilizados, nesse caso, foi um treinamento de como se deve proceder à abordagem de forma correta a automóveis e motocicletas”.

Ainda conforme o secretário, a segurança é essencial. “Queremos dar mais um grau de segurança para o nosso agente, é para a segurança dele, com treinamento, qualificação e muita tranquilidade, queremos uma Guarda com mais condições de se proteger e proteger a nossa comunidade”, afirma.

O Comandante da Guarda Municipal de Poços de Caldas, GCM Bastos, parabenizou os participantes e o instrutor GCM Leite, e ressaltou que outros cursos estão por vir: “Diversos cursos estão planejados para este ano, buscando um preparo operacional crescente e melhor para nossos integrantes”, frisou Bastos.

Após a conclusão do curso, todos os participantes receberam Certificado de Participação.