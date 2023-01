Campeonato Mineiro começa no sábado mas jogos do Ipatinga estão suspensos

Superesportes – O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta terça-feira (17) pelo início do Campeonato Mineiro de 2023 na data prevista: sábado, 21 de janeiro. Contudo, o STJD mantém os jogos do Ipatinga suspensos até segunda ordem.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta terça-feira (17) pelo início do Campeonato Mineiro de 2023 na data prevista: sábado, 21 de janeiro. Contudo, o STJD mantém os jogos do Ipatinga suspensos até segunda ordem.

“Pelo exposto, é que RECONSIDERO EM PARTE a decisão liminar, no sentido de determinar à Federação Mineira de Futebol que mantenha em suspenso apenas e tão somente os Jogos que envolvam o Clube IPATINGA, que deverão ser adiados e oportunamente calendarizados, valendo a presente decisão, até o trânsito em julgado do Acórdão já prolatado pelo TJDMG nos autos do Processo n. 329/22; ou, se for o caso, até apreciação de requerimento de efeito suspensivo formulado em Recurso Voluntário eventualmente manifestado naqueles autos, o que ocorrer primeiro”, também escreveu Otávio Noronha.

Nessa segunda-feira (16), o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJDMG) puniu o Ipatinga somente em cunho administrativo, sem sanções esportivas. O TJDMG reconheceu irregularidades relação trabalhista do Ipatinga com atletas, mas considerou eles disponíveis para atuar no Módulo II de 2022.

O Ipatinga foi punido em R$ 20 mil. Já Nicanor Pires, presidente do Tigre, foi suspenso do futebol por 540 dias – um ano e meio – e multado em R$ 10 mil.

Mesmo assim, o Ipatinga seguiu no Mineiro de 2023. Já o Betim, de acordo com a decisão do TJDMG, terá que disputar novamente o Módulo II de 2023 caso queira estar no Campeonato Mineiro em 2024. “Vai começar o Campeonato Mineiro! O STJD publicou agora a decisão que autoriza o início do Campeonato, com exceção dos jogos do Ipatinga. As demais partidas estão mantidas”, publicou a Federação Mineira de Futebol (FMF) nas redes sociais, após a decisão do STJD.

Campeonato Mineiro

O primeiro jogo do Mineiro de 2023 está agendado para 15h de sábado (21), quando o Athletic recebe o Tombense na Arena Unimed, em São João del-Rei, pela primeira rodada da fase de grupos. O Villa Nova será o primeiro prejudicado pela situação, já que enfrentaria o Ipatinga às 16h de domingo (22) em casa, no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima. O embate não tem data para ocorrer, segundo decisão do STJD.

A Caldense estreia em BH contra o Galo.