CPI pode apurar obra da Unifei

O projeto de construção das obras das unidades da Universidade Federal de Itajubá (Unifei) em Itabira (foto) é considerado fundamental no processo para a diversificação econômica da cidade. Mas o atraso tem preocupado o novo presidente da Câmara, Heraldo Noronha Rodrigues. Para entender a situação do empreendimento, que recebe recursos de uma parceria entre Prefeitura e Vale, o petebista irá propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI): "a Vale finge que paga, a Prefeitura finge que faz e a comunidade fica esperando", argumenta o vereador.

Prefeito de Carlos Chagas assume Amuc

A Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri (AMUC) realizou Assembleia Ordinária, na sexta-feira (13/01/2023), em sua sede, em Teófilo Otoni, para eleição da diretoria, exercício 2023 e prestação de contas da gestão anterior. A assembleia foi conduzida pelo então presidente e prefeito de Novo Cruzeiro, Milton Coelho de Oliveira “Nem Capotão”, e o diretor de finanças Dival dos Santos. Uma chapa única, liderada pelo prefeito de Carlos Chagas, Nanayoski Tavares, foi eleita por aclamação para dirigir a entidade. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Projeto Vida Ativa retorna com novidades

Após as férias, o Cras de Bom Jardim de Minas iniciou o ano com novidades no Projeto Vida Ativa com orientações nutricionais. Todas as sextas-feiras, a nutricionista Nayara Andrade lançará desafios e orientará os participantes do projeto. O principal objetivo da orientação nutricional é promover saúde e bem-estar do paciente, pois a alimentação não é apenas uma fonte de energia para o corpo, ela também ajuda na prevenção de muitas doenças. (Jornal Panorama – Baependi)

Fepesmig e Bom Pastor fazem cooperação

Em mais um importante movimento para viabilizar a instalação do curso de graduação em Medicina em Varginha pelo Unis, a Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas (Fepesmig), mantenedora do Grupo Educacional, assinou no final de dezembro um acordo de cooperação com a Fundação Hospitalar do Município de Varginha, mantenedora do Hospital Bom Pastor, para promover o efetivo funcionamento de curso de Bacharelado em Medicina na cidade. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Transporte gratuito está garantido

A Câmara Municipal de Mariana aprovou a renovação do Programa Tarifa Zero por mais 180 dias. Dessa forma, após o projeto ser sancionado pelo prefeito, a partir do dia 1º de fevereiro, a população do município terá transporte gratuito nas linhas urbanas garantido por mais seis meses. Durante a reunião, a maioria dos vereadores votou pela renovação do programa, apenas o vereador Marcelo Macedo votou contra. Ele explicou que acredita que o projeto deveria ser melhor discutido, assim como a melhoria do transporte oferecido pelo Tarifa Zero. (O Liberal – Ouro Preto)

Empresa que vai construir ciclovia

Foi publicado no Portal da Transparência da Prefeitura de Itatiaiuçu o contrato com a empresa vencedora da licitação para a construção de um parque linear cortado por uma ciclovia, com espaços de lazer e estar, desde o início da Rua Fernão Dias, no bairro Pio XII, até as imediações do Parque de Exposições João Belo de Andrade. A responsável será a empresa Construtora Monte Negro Ltda., que assumiu o projeto pelo valor de R$ 9.378.704,22, com duração das obras até 21 de dezembro de 2023, quando vence o documento. (Folha On – Itatiaiuçu)

Trem volta a circular parcialmente

O Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas retomou a circulação nos dois sentidos, com trajeto parcial. A viagem será realizada entre as estações de Mário Carvalho, em Timóteo, e Pedro Nolasco, em Cariacica (ES). O trecho entre Itabira e Nova Era permanece temporariamente suspenso, informa a Vale. A restrição está sendo adotada para tratar os efeitos das fortes chuvas e visa garantir a segurança dos passageiros e empregados. As equipes de manutenção continuam atuando para que sejam restabelecidas as condições operacionais adequadas para a retomada do Trem de Passageiros em todo o percurso. (Diário do Aço – Ipatinga)

