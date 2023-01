Trabalho de melhorias no gramado do estádio Ronaldo Junqueira é concluído

Poços de Caldas, MG – O Estádio Municipal Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, recebeu na última semana funcionários de uma empresa contratada pela FMF que realizaram um trabalho descompactação e areação do gramado. O procedimento consiste em retirar os excessos de terra do local para deixá-lo mais plano e macio, tudo feito com uma máquina específica.

O trabalho executado a pedido da Federação Mineira de Futebol, é realizado em todos os estádios que irão receber os jogos do Módulo I do Campeonato Mineiro de Futebol. O gramado recebeu ainda adubação, bem como o corte da grama com uma máquina especial chamada de giro zero, para deixar o palco dos jogos da Veterana em perfeitas condições. Além do trabalho de descompactação e areação, foi realizado um processo de furação no gramado, com equipamento de última geração que possibilita uma melhora na drenagem no campo.

Zaqueu Roberto dos Santos, técnico responsável contratado da empresa que realiza as melhorias no gramado, acompanhou todo o processo de perto e deixou algumas dicas para a manutenção da qualidade da grama. “Se faz necessário que o campo seja cortado duas vezes por semana, e sobretudo que as lâminas do trator que realizará o corte, estejam devidamente afiadas, fazendo com que todo o gramado tenha uma grama padrão, uniforme, possibilitando assim que a bola role com desenvoltura”.

Zaqueu finalizou observando que ficou surpreso com as condições em que encontrou o Estádio Dr. Ronaldo Junqueira: “O meu trabalho é avaliar e executar melhorias em todos os gramados que irão receber os jogos da primeira divisão do Campeonato Mineiro, fiquei satisfeito em encontrar o Ronaldão tão bem cuidado e em excelente condição, fizemos apenas melhorias pontuais que deixaram o gramado em alto nível de jogo”, concluiu.

Segundo o secretário de Esportes, Fernando Santos, o gramado recebeu atenção especial, porém todo o estádio está passando por melhorias: “Revitalizamos os espaços, foi efetuada reforma das salas, instalação de internet banda larga, estamos em fase final de construção da cabine para abrigar os integrantes das delegações visitantes, as cabines de imprensa receberam novas divisórias, e a sala do VAR já foi aprovada e está apta para receber os equipamentos do árbitro de vídeo. Agora estamos providenciando os laudos da Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Bombeiros e CREA.”

O Campeonato Mineiro estava programado para começar no dia 21 de janeiro, mas agora encontras suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD. A Caldense aguarda a confirmação da data em que enfrentará o Democrata GV, na primeira partida que realizará em casa.

(Texto:

ACS/CALDENSE E PREFEITURA)