Gian Rodrigues comanda treino e busca últimos ajustes antes da estreia no Mineiro

Poços de Caldas, MG – O Mantiqueira acompanhou nesta quarta-feira um dos últimos treinos da Caldense antes da estreia no Campeonato Mineiro. O time de Poços de Caldas fará sua primeira partida na competição neste sábado, às 16h30, contra o Atlético Mineiro em partida que será disputada no estádio Independência. No treino realizado ontem no Centro de Treinamentos Ninho dos Periquitos, o treinador Gian Rodrigues conversou muito com os atletas. Ele simulou diversas jogadas e a todo momento parava a atividade para orientar os jogadores. “Temos que marcar muito bem, tirar os espaços, caso contrário vamos ser presas fáceis”, disse o treinador para os atletas. Estrear contra um grande favorito é visto por um lado positivo. Nos primeiros jogos as equipes ainda estão se ajustando e isto pode tornar o jogo mais interessante para o time de Poços de Caldas.

A Caldense volta a treinar na manhã de hoje e logo depois segue viagem para a capital mineira. Na sexta, já em BH, Gian Rodrigues comanda mais uma atividade.

Galo

O atacante Cristian Pavón é mais um desfalque da pré-temporada do Atlético. O argentino sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita durante um treinamento na Cidade do Galo.

Além dele e de Zaracho, o DM do Atlético trabalha nas recuperações das lesões do zagueiro Igor Rabello e do lateral-esquerdo Guilherme Arana. Os dois últimos têm prazos mais longos para retorno aos gramados. Como de costume, o clube mineiro não divulga estimativas de volta dos atletas machucados.

Copa do Brasil

A Caldense vive a expectativa de saber quem enfrentará pela Copa do Brasil. O time de Poços está no pote E e vai enfrentar um time vindo do pote A. Os possíveis adversários são Santos, Grêmio, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Goiás e Cuiabá. A primeira fase é em jogo único e será disputado em Poços de Caldas.