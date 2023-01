Sul-Americano de Cross Country em Poços de Caldas terá atletas de seis países

Poços de Caldas, MG – O Campeonato Sul-Americano de Cross Country, que será disputado neste domingo,22 no Parque Ecológico Jardim Esperança, em Poços de Caldas, reunirá 67 atletas de seis países, sem contar os corredores da prova masculina e feminina de avulsos. Os participantes foram confirmados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) após o prazo final de inscrição.

Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela, além do Brasil, terão representantes no evento, que é qualificatório para o Campeonato Mundial de Bathurst, na Austrália, que será realizado no dia 18 de fevereiro. A seleção brasileira convocou 37 atletas e terá equipe completa para as provas das categorias de Adultos, Sub-20 e Sub-18.

Entre os brasileiros, uma das atrações é Fábio Jesus Correia (São Paulo/Kiatleta), campeão da prova dos 10 km adulto da Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country, disputada no dia 11 de dezembro, em Bragança Paulista (SP). O corredor baiano de 23 anos foi o brasileiro mais bem colocado (quarto lugar) na Corrida Internacional de São Silvestre, no dia 31 de dezembro, em São Paulo, e na Corrida de Reis (terceiro), dia 15 de janeiro, entre Várzea Grande e Cuiabá (MT).

Além de Fábio, a seleção brasileira terá nos 10 km masculino: Marciel Miranda de Almeida (CARN-RN), Everton Silva Lima (APA-Petrolina-PE), Clayton Elias Gomes (ASUFAM-SP), Valério de Souza Fabiano (GAE-ES) e Juliano de Araújo (CARN-RN). No Feminino correm os 10 Km: Jéssica Ladeira Soares (FECAM/ASSERCAM-PR), Maria Lucineida Moreira (Projeto Atletismo Campeão-PE), Núbia de Oliveira Silva (APA-Petrolina-PE), Glauciele de Oliveira de Souza (Elite Runners-RJ), Mirelle Leite da Silva (Projeto Atletismo Campeão-PE) e Mary Emannuella da Costa Oliveira (ASPA-PB).

A competição será aberta ao público, com entrada franca, sem a necessidade de apresentação de ingresso. O evento terá transmissão ao vivo pelo Canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Mais informações, como lista de participantes, programa, horário e manual técnico, podem ser obtidas no minissite da CBAt.

Avulsos – Os corredores amadores terão participação na prova de 6 km masculina e feminina, destinada para atletas não federados, maiores de 18 anos. Todos os confirmados receberão medalha de participação, além de troféus para os cinco primeiros colocados no masculino e feminino.