Caldense irá começar Campeonato Mineiro com todos os atletas do elenco à disposição

Poços de Caldas, MG – Se em temporadas anteriores a Veterana havia sofrido baixas no elenco por lesões durante a pré-temporada e iniciado competições com peças importantes no departamento médico, dessa vez a história é diferente. O departamento de saúde e performance do clube vem aprimorando seus mecanismos de monitoramento para realizar um intenso trabalho preventivo e de recuperação de atletas, assim a equipe alviverde está com todos os seus 29 jogadores à disposição para atuar na estreia do estadual.

“A fisioterapia junto com toda comissão técnica exalta o trabalho multidisciplinar da Caldense. Foi uma pré-temporada desafiadora e de muito trabalho. Fechamos o ciclo de preparação sem nenhum atleta no departamento médico. Isso mostra a importância de trabalhar a prevenção junto à preparação física, o que minimiza os riscos de lesões”, disse o fisioterapeuta Gustavo Chenci.

“A gente trabalha para os jogadores, que são os protagonistas, e eles percebem essa mobilização nossa para deixá-los nas melhores condições possíveis. Tanto antes quanto depois dos treinos há muito trabalho executado por eles e isso nos deixa amplamente satisfeitos. O nosso intuito é obter informações confiáveis, de qualidade, de forma rápida, para não termos que perder tempo e interpretar os resultados para tomar boas decisões. A gente prioriza que os processos sejam feitos com integração entre as áreas, e qualidade dos profissionais que trabalham aqui. Isso faz com que a roda gire harmoniosamente”, comentou o preparador físico Zeca Barbosa.

“O departamento de fisiologia do exercício através dos controles diários tenta minimizar no máximo os índices de lesões, com controles internos e externos na capacidade fisiológica, biológica e física do atleta. O departamento é um dos braços que coliga os outros setores para chegar em uma decisão sobre a saúde do atleta”, falou o auxiliar de fisiologia, Guilherme Noronha.

A Veterana estreia no Campeonato Mineiro neste sábado às 16h30 na Arena Independência em Belo Horizonte.

Renan Muniz

A.A.Caldense