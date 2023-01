Jovens da cidade de Caldas visitam pista de skate de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A quinta-feira foi diferente para um grupo de jovens da vizinha cidade de Caldas. Eles vieram até Poços de Caldas para conhecerem a pista de skate da cidade, localizada no parque municipal. Cerca de 40 meninos e meninas se encantaram com o que viram na cidade. Alex Nastrini, professor de educação física, se encarregou de mostrar a modalidade para os visitantes. “Foi um dia muito bacana e ter a oportunidade demostrar para estas crianças e adolescentes que não conheciam o skate de terem um contato especial com a modalidade foi muito bom. Foi muito legal ver a alegria deles e o encantamento com um esporte que cresce a cada dia”, destacou Alex Nastrini. Ele está há 33 anos no skate e é um dos maiores batalhadores da modalidade. “Hoje as pessoas já entendem que o skate precisa ter seu espaço como qualquer outro esporte e a gente constata a sua força quando vê o quanto ele ainda é capaz de atrair interessados como esta galera vinda da nossa vizinha Caldas”, destacou Nastrini.

O secretário de Esportes Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho, foi o anfitrião dos jovens caldenses. Ele também destacou o trabalho realizado na cidade. “Nosso objetivo é movimentar o esporte num todo, dar oportunidades para todas as modalidades e isto reflete na nossa região. Poços é a maior cidade do sul de Minas, uma referência nacional, e isto chama a atenção das cidades da região”, destacou Pelezinho. Ele ressaltou que a vinda dos meninos a Poços foi um pedido direto do secretário de Esportes de Caldas. “Eles queriam conhecer a pista e o projeto e damos esta oportunidade. Agradeço ao pessoal do skate de Poços que fazem um trabalho fantástico”, destacou Pelezinho.

O professor de Educação Física da Secretaria Municipal de Caldas, Fernando Lima Diniz, destacou a importância da visita dos jovens da cidade e parabenizou a estrutura montada no parque municipal. “Fizemos esta parceria com o Pelezinho e foi importante trazer eles para este dia diferenciado. Em Caldas a gente trabalha com o jiu-jitsu, vôlei, futsal, futebol de campo, ginástica, entre outros, mas não temos skate, não temos uma pista apropriada para esta modalidade e foi muito importante conhecer este trabalho”, destacou Fernando.

Nina

Aos 10 anos Nina Dias de Oliveira Serra já tem uma grande história no skate. Fã do fenômeno Fadinha, Nina recebeu os visitantes de Caldas onde ajudou a mostrar um pouco da modalidade. A principal inspiração dela no skate veio de dentro de casa. O pai foi skatista profissional e é seu =maior incentivador. “Meu pai me incentivou muito, mas em 2022 comecei a aprimorar mais no skate, subir de nível e os resultados passaram a acontecer”, contou Nina. Neste período ela se classificou para o Campeonato Brasileiro e foi campeã mineira. “Agora estou voando, mas skate é pura diversão”, contou. Ela destaca ainda o apoio da mãe. “Se não fosse ela eu nem estaria treinando. Ela me dá a maior força”, disse Nina.

Ana Silvia França Dias de Oliveira é a mãe de Nina e destaca a importância do apoio familiar, que dá todo o suporte para a pequena skatista. “É muito importante os pais acompanharem seus filhos. A pista de Poços de Caldas é um ambiente muito gostoso, familiar e todos são muito amigos, sempre ajudam e inspiram os mais novos”, destacou Ana. Ela ressaltou que ao lado do marido está sempre ao lado da filha e mostrando total incentivo.