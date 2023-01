Ruralistas de Montes Claros recebem vice-governador

O vice-governador do Estado, Mateus Simões, esteve na Sociedade Rural de Montes Claros (foto), na semana que passou. Ele recebeu das autoridades e diretores da entidade uma série de demandas do setor no Norte de Minas. No encontro, o Presidente da Sociedade Rural, José Moacyr Basso, destacou a importância do Governo do Estado em promover ações de valorização ao trabalho do homem do campo. Entre as reivindicações apresentadas estava a melhoria da BR-251, rodovia importante para o escoamento da produção da região. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Preço de lápis varia em mais de 3.300%

Quem vai comprar material escolar para o início do ano letivo encontrará produtos com variação de mais de 3.300%. A Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberaba divulgou pesquisa realizada em 10 estabelecimentos da cidade. A pesquisa foi realizada no dia 18 de janeiro. A maior variação encontrada foi no lápis preto nº2, cujo valor mínimo encontrado foi de R$0,23 e o maior de R$7,99, representando variação de 3.373,91%. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Secretaria de Meio Ambiente recriada

Foi assinada a ordem de serviço para construção da represa do Camaru, em Uberlândia. Com investimento de R$ 14 milhões, a obra vai auxiliar na melhoria da drenagem pluvial para minimizar os impactos das chuvas, que afetam diretamente a avenida Rondon Pacheco. O novo reservatório será instalado no bairro Pampulha, na extensão do Córrego Lagoinha, e contará com uma área total de 18 mil m². A represa terá capacidade de até 53 mil m³ e, aproximadamente, cinco metros de altura. Também será construída uma galeria que ligará a barragem à sequência do Córrego. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Represa será esvaziada no Triângulo

Uma barragem na zona rural de Campina Verde, no Triângulo Mineiro, corre risco iminente de rompimento, e a represa terá que ser esvaziada e desfeita. Moradores de um assentamento próximo passaram a ser retirados pela prefeitura e áreas no entorno serão interditadas temporariamente. Segundo o prefeito Helder Carneiro (Solidariedade), nos últimos meses, após notificação do Ministério Publico Federal (MPF) feito ao município, a barragem do Bicano foi objeto de estudo. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Araxá implanta novos itinerários

Novas linhas de transporte público coletivo urbano estão sendo implantadas em atendimento de demandas da população feitas à Prefeitura de Araxá. A partir da próxima semana, moradores do bairro Jardim Europa passam a ser atendidos. E na quinta-feira (26), a linha Belvedere / Centro (nº 29) começa a funcionar das 7h às 18h50. Além disso, a linha Jardim das Oliveiras / Centro (nº 28) foi reativada também em atendimento à comunidade. (Correio de Araxá – Araxá)

Professores esperam reajuste de 15%

Professores da rede municipal de Juiz de Fora e da rede estadual de Minas Gerais cobram um reajuste de cerca de 15%, de forma linear, para toda a categoria. O pleito se baseia em portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na última segunda-feira (16). O dispositivo reajustou o piso nacional do magistério em 14,94%, com o salário-base da categoria passando de R$ 3.845,63, em 2022, para R$ 4.420,55 em 2023. “A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país”, escreveu o ministro, após assinar a portaria. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Serra não tem data para reabertura

Devido às fortes chuvas de janeiro, ainda não há data para reabertura do complexo arquitetônico, paisagístico, espiritual e cultural do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O motivo, resolvido em parte, decorre da retirada de 500 toneladas de uma rocha distante um quilômetro da histórica ermida do século 18. A retirada de parte da rocha não pôs fim ao problema detectado em 15 de outubro, quando foram identificadas fissuras nessa parte do maciço. Segundo o padre Wagner Calegário, será necessário revestir a rocha com uma “cortina atirantada”, numa área de mil metros quadrados. (Opinião – Caeté)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br