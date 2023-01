“Saúde em Rede” avança no Norte de Minas

A Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros em Janaúba o segundo encontro da fase preparatória de implantação da 3ª Onda do Projeto Estratégico Saúde em Rede (foto). A iniciativa envolve 15 municípios que integram a microrregião da Serra Geral de Minas e uma população superior a 279 mil habitantes. O encontro contou com a participação de gestores de Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas e Verdelândia. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Cooxupé chega à Manhuaçu

A Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé inaugurou suas instalações na cidade de Manhuaçu, na região conhecida como as “matas de Minas”. Com as presenças de cooperados, produtores, conselheiros fiscais e de administração e da diretoria executiva, a Cooxupé entregou à cidade uma estrutura completa com loja, empório e armazém. Carlos Augusto Rodrigues de Melo, presidente da cooperativa, enfocou o potencial produtivo da região das Matas de Minas e sua importância para a cafeicultura nacional. (Revista Mídia – Guaxupé)

Além Paraíba tem risco geológico

Segundo um levantamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, Além Paraíba estaria entre as 10 cidades mineiras com mais áreas de risco, totalizando 39 áreas sujeitas a deslizamentos e outras situações que podem resultar em desastres. Além Paraíba ocuparia a 7ª posição dentro do Estado, sendo que ocupa da 3ª colocação dentro das cidades da Zona da Mata Mineira. Dentro da Zona da Mata Além Paraíba somente está atrás de Juiz de Fora (3º lugar) com 80 áreas de risco, e Muriaé (5º lugar), com 54 áreas de risco. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Estradas têm planejamento de manutenção

O prefeito Robson Magela e o secretário interino de Agricultura e Pecuária, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), receberam produtores e representantes de comunidades rurais para apresentarem o planejamento de recuperação e manutenção de estrada vicinais, além de atendimentos emergenciais em função do período chuvoso. De acordo com o prefeito Robson, a Secretaria de Agricultura e Pecuária está criando um cronograma com frentes de trabalho para atender todos os pontos das estradas vicinais que precisam de manutenção. (Correio de Araxá – Araxá)

Coleta seletiva na zona rural de TO

Com a política inédita do saneamento básico, o município de Teófilo Otoni já contabiliza mais de três milhões de reais investidos. A zona rural tem sido o foco de um conjunto de obras e ações de qualificação do abastecimento de água, do esgotamento sanitário e da gestão de resíduos sólidos. Neste último eixo se enquadra o Recicla Teó com a coleta seletiva solidária, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Uma das formas de recolhimento dos recicláveis é através da entrega voluntária pela população nos contêineres do programa. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Governo pede ajuda à Usiminas

O vice-prefeito de Antônio Dias, Élcio de Almeida Ataíde, esteve reunido com o diretor corporativo de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André Chaves, em busca de ajuda para reconstruir a cidade, após os estragos provocados pela chuva. O encontro ocorreu no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. Acompanhado do chefe de gabinete, José Carlos de Assis, o vice-prefeito explicou que a reunião teve como objetivo protocolar um pedido de ajuda para Antônio Dias. O pleito é por vigas metálicas e tubulões. (Diário do Aço – Ipatinga)

Gasolina sobe em Juiz de Fora

No mesmo dia em que o reajuste no preço da gasolina nas refinarias brasileiras começou a valer, os motoristas juiz-foranos já se depararam com aumentos nos valores nas bombas de combustíveis. A medida, que autorizou aumento de 7,47% no valor da gasolina revendida aos distribuidores, foi pela Petrobras. Em levantamento realizado pela Tribuna em sete postos de diferentes regiões de Juiz de Fora, o valor máximo encontrado para o litro da gasolina foi R$5,29. Já o menor preço foi de R$ 4,99. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Produtor terá posto de recebimento de leite

Há alguns anos, a Coperativ Agropecuária de Patrocínio desativou o seu posto de leite, mas, manteve firme com a fábrica de ração, as lojas agroveterinárias e a assistência técnica. A desativação do posto de leite trouxe sérias dificuldades no apoio aos produtores associados. Assim, no final de 2022, vivendo um novo momento, o Conselho de Administração decidiu reabrir um posto de recebimento de leite. Então, arrendou uma área ao lado da BR-365, contratou uma assessoria técnica competente, buscou no mercado, equipamentos de boa qualidade e está implantando o projeto a baixo custo. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

