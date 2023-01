Ministro nomeia aliado que já foi demitido por suspeita de corrupção

Brasília, DF – O ministro da Previdência, Carlos Lupi, nomeou Paulo Roberto dos Santos secretário de Regime Próprio e Complementar nesta sexta-feira, 27. Em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, Santos foi demitido do comando da Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho, depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava desvios de R$ 400 milhões na pasta.

A partir de agora, Santos será responsável por cuidar das regras dos regimes de Previdência de servidores públicos de Estados e municípios — uma área sensível que envolve investimentos milionários de fundos de pensão.

Desde que assumiu o ministério, Carlos Lupi tem se envolvido em polêmicas. Há dez dias, ele se autonomeou para o conselho fiscal do Sesc. A posição vai garantir ao pedetista uma remuneração extra mensal. No governo federal, Lupi já recebe um salário de quase R$ 40 mil. (com revista Oeste) Foto: Agência Brasil