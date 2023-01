“2023 será o ano do cricket”, destaca  Matt Featherstone sobre a temporada que se inicia

Poços de Caldas, MG – Com projetos crescendo a todo instante, a necessidade de mais professores também aumenta significativamente. Só em Poços de Caldas são mais de cinco mil alunos praticando cricket através dos projetos. Sem novos professores fica praticamente impossível atender tanta gente. Para colocar mais professores em campo o Cricket Brasil bem fazendo um trabalho de formar seus próprios mestres. E os frutos estão sendo colhidos. Recentemente se formaram Lindsay Mariano, Julia Faustino e Michele Assunção. Elas se juntaram a Luís Felipe e Renata de Sousa, todos formados através do Cricket Brasil. “Comemoramos muito cada novo professor já que nossa meta é aumentar cada vez mais os projetos na cidade e região. O projeto visa formar mais professores que vão ajudar no trabalho de crescimento do cricket em Poços e região”, destacou Matt Featherstone.

Hong Kong.

Duas atletas do Cricket Brasil estão de malas prontas. Roberta Avery e Laura Cardoso vão para Hong Kong onde foram contratadas para disputar uma competição importante. “Mais uma vez estas atletas se destacam, mostram o talento que possuem e levam no nome do nosso cricket para o mundo. É uma porta que se abre para elas e isto também é importante para outras atletas do nosso cricket. Temos mais duas pessoas prontas para esta nova jornada e só estamos esperando ver em qual time de fora elas vão se encaixar, mas tudo está acontecendo de uma forma muito positiva. É uma coisa que há dois anos atrás era apenas sonho e hoje é uma realidade”, destacou Matt Featherstone. Ele ressalta que os Estados Unidos já estão de olho em atletas do Cricket Brasil e elas devem ir para lá em 2024. “Ficamos felizes pelo trabalho das meninas, o projeto trabalha toda a base com crianças nas comunidades, mas quando temos muitas crianças jogando bem nestas comunidades o resultado é que duas, três ou até mais se destacam mundialmente”, continuou. Roberta e Laura são duas atletas de destaque do cricket Brasil. Matt foi questionado se não tem perder as atletas permanentemente para o cricket mundial. “Na realidade não vamos ficar sem estas atletas. Elas vão jogar internacionalmente, mas sempre serão jogadoras da seleção brasileira. Perdemos elas aqui no treino, claro que fazem muita falta, mas elas voltam com tantas novidades, novidades do mundo todo que só acrescentam para as outras jogadores que estão aqui querendo ser as próximas”, destacou Matt. “Gosto muito de pessoas viajando pelo mundo e mostrando que o cricket existe e está num nível muito alto”, continuou. Roberta e Laura conversaram com o Mantiqueira e destacaram a felicidade e novamente representar o Brasil numa competição internacional. “Vamos Levar o Brasil e Poços, uma grande alegria e agora queremos trazer a taça”, destacou Roberta. Laura destacou o aprendizado e uma experiencia única. “Estou muito feliz e empolgada para mais esta desafio”, destacou Laura.

Matt falou sobre a temporada que se inicia e garante que ela será marcante para o cricket;. “2023 será o ano. Temos 32 pessoas trabalhando pelo cricket, tem muitos projetos, muitas cidades colocando cricket, dois projetos federais, estamos escrevendo mais dois projetos para 2024, enfim, todo terreno que perdemos por conta da pandemia está sendo recuperado e 2023 será o’melhor ano de cricket no Brasil. As meninas estão se preparando para o Mundial, os meninos para o Sul-Americano, um ano repleto de cricket. Teremos o melhor ano desde nunca”, finalizou Matt.