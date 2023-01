Justiça proíbe faculdade de cobrar multas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou uma ação civil pública do Ministério Público Estadual (MPE), proibindo a Faculdade Esamc de cobrar multa dos alunos que atrasaram o pagamento da mensalidade durante a pandemia da covid-19. A decisão foi proferida pela juíza Claudiana Silva de Freitas, da 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia. A ação foi protocolada no ano de 2020, quando a pandemia afetou a renda de diversos estudantes do ensino superior. (Diário de Uberlândia)

Patos lança patrulha solidária

O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas lançou a campanha ‘Patrulha Solidária’, em parceria com outros Sindicatos de Produtores Rurais e com o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, para ajudar famílias atingidas pelas chuvas. O objetivo é arrecadar recursos para recuperar um veículo que será utilizado pelo Corpo de Bombeiros para dar suporte às vítimas. Atualmente existem em Patos de Minas 80 famílias desalojadas ou desabrigadas em decorrência das chuvas. (Folha Patense)

Olímpio Noronha faz campanha

A Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha está realizando uma campanha de vacinação contra a febre amarela, com o objetivo de proteger a população contra essa doença grave e potencialmente fatal. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir casos graves e mortes causadas pela febre amarela. A campanha está sendo realizada na Unidade Básica de Saúde “Prefeito José Barletta”, localizada na Rua 22 de Abril, 511, no Centro de Olímpio Noronha. O horário de funcionamento da unidade é de segunda a sexta, das 7h às 16h. (Jornal Panorama – Baependi)

Araxá lança Programa Colab Cidadão

Uma ferramenta que promove a participação direta da Prefeitura de Araxá com a população, proporcionando mais eficiência na prestação dos serviços públicos e atendimento de demandas do cidadão. A Prefeitura de Araxá lançou o primeiro Programa de Inovação Tecnológica e Comunicação Pública do Município. Por meio do Colab Cidadão Araxá, a população consegue apontar problemas públicos, fiscalizar, sugerir e avaliar os serviços oferecidos pela Administração Municipal. (Correio de Araxá – Araxá)

Revitalização de praça segue cronograma

Após publicação da ordem de serviço, as obras de revitalização da Praça Getúlio Vargas tiveram início em novembro de 2022. Esta é apenas uma das praças araguarinas que serão totalmente reestruturadas. As praças são monumentos públicos considerados patrimônios culturais brasileiros. A tradição envolta dos momentos de lazer entre família e amigos produz histórias marcantes e lembranças nostálgicas. A equipe de obras já concluiu o calçamento do piso na parte inferior da praça. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Muriaé vive surto de Dengue

A Prefeitura de Muriaé definiu ações de combate à dengue. O objetivo foi mobilizar setores e órgãos no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue e outras doenças além de fortalecer a prevenção, discutir e atualizar informações sobre arboviroses no município. Durante a reunião foi demonstrada a atualização da situação epidemiológica de Muriaé: nas quatro últimas semanas foram notificados 360 casos de dengue na cidade. Somente nas três primeiras semanas de 2023 foram notificados mais casos do que no ano de 2022. (Gazeta de Muriaé)

MG-424 terá dois pedágios

A Câmara Municipal de Sete Lagoas recebeu representantes do Governo de Minas, prefeitos, secretários municipais, vereadores e o diretor executivo do consórcio que ganhou a concessão da MG-424. Na reunião foram apresentados detalhes do projeto de privatização e debatidas questões de interesse dos municípios. A previsão é que mais de R$ 457 milhões sejam investidos em obras e melhorias pelo consórcio Previcon. O trecho duplicado de 51 km terá duas praças de pedágios, uma após Prudente de Morais (R$ 4,30) e outra em São José da Lapa (R$ 3), mas a cobrança só começará a partir de fevereiro ou março de 2024. (Sete Dias – Sete Lagoas).

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br