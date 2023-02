Câmara terá atendimento ao público a partir das 9h

Poços de Caldas, MG – No ano passado, a Mesa Diretora biênio 2021/2022 publicou um Ato estabelecendo a ampliação do horário de atendimento ao público externo na Câmara Municipal. A partir de 02 de fevereiro, o mesmo será das 09h às 18h. Para que esta medida fosse implantada, os vereadores aprovaram um projeto alterando as Resoluções n. 546 e n. 724, que tratam da reorganização administrativa e da rotina de trabalho no Legislativo.

O atendimento, antes da iniciativa, tinha início às 12h. No entanto, o trabalho interno do servidores acontecia normalmente. “Esta medida foi tomada ainda em 2022, para começar a vigorar agora em fevereiro. Considero algo muito importante, visto que queremos, cada vez mais, incentivar a participação das pessoas no trabalho da Câmara, nas atividades do Legislativo”, disse o presidente Douglas Dofu (União Brasil). O vereador falou, ainda, sobre o retorno das atividades em 2023. “Estamos chegando ao fim do recesso parlamentar, teremos nossa primeira reunião ordinária na próxima terça-feira. A expectativa é de muito trabalho e muitas ações de valorização da Câmara, sempre com o objetivo maior de representar a nossa população”, finalizou.