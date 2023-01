Novo Comando para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Belo Horizonte, MG – O governador Romeu Zema participou, nesta terça-feira (31/1), da cerimônia de troca de comando do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em Belo Horizonte.



O comando-geral da corporação, até então ocupado pelo coronel Edgard Estevo, passou para o coronel Erlon Dias do Nascimento, que ocupava o posto de chefe do Estado-Maior.



Ao se dirigir ao coronel Edgard Estevo, Zema agradeceu por toda dedicação, comprometimento e companheirismo nos últimos quatro anos.



“Foi uma honra estar ao seu lado em missões difíceis, doloridas, como as que vocês participaram. Fica o meu reconhecimento ao seu trabalho e que essa amizade, que surgiu há quatro anos, dure para sempre”, afirmou.



Planejamento



O coronel também agradeceu todo o apoio que a corporação recebeu do governador e de todo o secretariado. Estevo afirmou que o CBMMG está salvando mais vidas.



“Estamos fazendo isso porque estamos mais preparados. Cumprimos um plano de comando, composto por um planejamento estratégico cuidadosamente construído com a participação de todos os bombeiros militares e executado com excelência”, explicou.



De acordo com o coronel, o CBMMG está atendendo mais e melhor com a expansão e a garantia física. “Nos últimos anos foi registrada uma ampliação da presença no território mineiro superior a 23%. Uma corporação que tem 111 anos de história crescer mais de 23% em quatro anos tem um grande impacto”, disse.







Condução



Ao coronel Erlon, o governador desejou muito sucesso no posto. “Tenho certeza absoluta que seus mentores já o instruíram devidamente, e que a corporação está em ótimas mãos e será muito bem conduzida. Conte comigo naquilo em que eu estiver em condições de atender”, afirmou.



Zema reforçou que é preciso dar continuidade ao trabalho iniciado há quatro anos. “É um plantio constante, ano após ano, se quisermos ter boas colheitas. Esse trabalho vai continuar e eu conto com o coronel Erlon nos próximos anos para que Minas continue avançando”, disse.