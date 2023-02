29º Batalhão da PM homenageado por ter alcançado o terceiro lugar no ranking de desempenho operacional

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar de Minas Gerais vem desenvolvendo e aprimorando processos com o objetivo de melhorar o seu desempenho nas diversas áreas de gestão, como forma de garantir a melhoria contínua na prestação de serviços à sociedade.

Assim, percebendo a necessidade de otimização e padronização da metodologia de acompanhamento e avaliação de resultados operacionais, a Instituição estabeleceu a partir do ano de 2015 a Diretriz de Gestão do Desempenho Operacional (GDO). Essa Diretriz consiste em uma metodologia científica de análise do fenômeno criminal, de indicação de respostas/ações para contenção e redução dos problemas de aumento criminal e do grau de insegurança da população.

No ano de 2022, o 29º Batalhão de Polícia Militar, pertencente a 18ª Região de Polícia Militar, com sede em Poços de Caldas, responsável pelas ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública em mais dez municípios, (Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Caldas, Divisa Nova, Ipuiuna, Ibitiúra de Minas e Santa Rita de Caldas) obteve desempenho destacado, alcançando o terceiro lugar no ranking composto pelas Unidades de Execução Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais.

Dentre os principais índices apurados na GDO, podemos destacar a redução de 41,7% nos homicídios consumados e 29,7% nos crimes violentos ocorridos na área do 29º BPM.

O Comandante do 29º BPM, Ten Cel PM Afrânio Tadeu Garcia, recebeu o certificado de Unidade destaque em cerimônia realizada na última quinta-feira dia 26/01/2023 na cidade Administrativa em Belo Horizonte. O evento contou com a presença do atual Comandante Geral da Polícia Militar, Excelentíssimo Sr. Coronel PM Rodrigo Piassi do Nascimento, do Chefe do Estado Maior, Coronel PM Marcelo Ramos de Oliveira, do então Chefe do Estado Maior da Polícia Militar, Coronel PM Eduardo Felisberto Alves e do Comandante da 18ª Região da Polícia Militar, Coronel PM Jardel Trajano de Oliveira Gomes.

De forma a reforçar a importância do trabalho em equipe e a integração com a comunidade, o Ten Cel Afrânio reconhece e agradece o comprometimento dos integrantes de cada fração do 29º Batalhão, enaltecendo cada Policial Militar integrante desta operosa Unidade, os quais construíram dia a dia os resultados alcançados. Enfatiza também a importância da atuação em parceria com os órgãos que integram o Sistema de Defesa Social, tais como: Ministério Público, Polícia Civil, Poder Judiciário, somados legislativos e executivos municipais, Conselhos Comunitários de Segurança Pública, comunidade organizada e demais parceiros que, diuturnamente, contribuem para a melhoria da Segurança Pública nas diversas cidades que compõem o 29º BPM.

Por fim, o Comandante ainda enfatiza que o desafio é constante, e o trabalho continua em 2023 visando melhor servir a comunidade, potencializando a presença da Polícia Militar, reduzindo os indicadores, aumentando a sensação de segurança e com isso contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da População.