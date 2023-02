Arthur Lira é reeleito para comandar a Câmara com votação recorde

Brasília, DF – Numa candidatura praticamente única, o deputado federal Arthur Lira (AL) foi reeleito presidente da Câmara nesta quarta-feira, 1º. Ele obteve 464 votos, novo recorde. Lira venceu os deputados Chico Alencar (PSol-RJ) e Marcel van Hattem (Novo), que receberam 21 e 19 votos, respectivamente. Ainda houve 5 votos em branco.

Lira ficará no cargo por dois anos — até o final de janeiro de 2025. Sua reeleição não enfrentou resistência nem das bancadas com perfil de centro-direita, que tiveram desempenho expressivo nas eleições do ano passado, nem da frente de siglas que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva — cerca de 125 votos.

A votação de Lira bateu o recorde histórico de votos, com 464. A marca pertencia ao ex-deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), em candidatura única, com 434 votos, eleito para presidente da Casa entre anos de 1991 e 1992.

Foto: Agência Brasil