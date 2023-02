CEREST anuncia novidades e comunica modificação no horário de funcionamento

Poços de Caldas, MG – A partir desta quarta-feira (1º), o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), irá funcionar das 08h às 14h.

O CEREST além das fiscalizações e das consultas médicas, também oferta auriculoterapia, exames de audiometria, fisioterapia e psicoterapia a todos os trabalhadores que por ventura apresentem alguma forma de adoecimento ocupacional.

O coordenador e psicólogo do CEREST, Cristiano Andrade falou sobre as novidades preparadas para o serviço neste ano. “Queremos ampliar os cuidados em saúde dos trabalhadores. Temos novos projetos que irão favorecer as estratégias de cuidado a todos trabalhadores. Iremos ofertar cuidados biopsicossocial a mulheres trabalhadoras no retorno ao trabalho após terem se afastado para a licença maternidade. Além de também ofertar escuta a trabalhadores da área do cuidado em atuação nas políticas de assistência social.”

Os serviços mencionados destinam-se a atender trabalhadores de todas as esferas, sejam contratados, ou autônomos, servidores públicos, ou advindos da iniciativa privada.

O CEREST fica localizado na Rua Araguaia 259, Jd dos Estados. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (35) 3697-2397