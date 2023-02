Mais de 3 mil profissionais da Educação participam do evento de Volta às Aulas

Poços de Caldas, MG – A Rede Municipal de Ensino iniciou suas atividades para o ano letivo de 2023 com um evento chamado Volta às Aulas, realizado no Teatro Benigno Gaiga. Durante o primeiro dia, os profissionais das 25 escolas municipais participaram do evento e compartilharam suas histórias de vida. No segundo dia, os profissionais da Educação Infantil participarão do evento. A coordenadora do Centro de Referência do Professor explica que a escolha dos relatos de vida dos educadores foi para torná-los os protagonistas do evento. A secretária municipal de Educação destacou a importância da afetividade no ensino fundamental para o sucesso escolar dos alunos. O vice-prefeito e educador, Júlio César de Freitas, deu boas-vindas aos professores e falou da diferença que eles podem fazer na vida dos estudantes. A Rede Municipal de Ensino tem 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil municipais e 4 unidades conveniadas, com mais de 11.000 alunos no Ensino Fundamental e mais de 6.000 crianças na Educação Infantil. As aulas começam em 6 de fevereiro.