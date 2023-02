Parlamentares tomam posse na Câmara dos Deputados

Brasília, DF – Nesta quarta-feira (1º), 513 deputados federais tomaram posse após serem eleitos em outubro de 2022. A cerimônia começou com a chamada individual de cada deputado por estado e DF em ordem alfabética, tendo como região inicial o Norte e terminando com o Sul. Dois deputados do PSOL tomaram posse virtualmente por motivos de licença maternidade e licença médica. Cada deputado fez individualmente o juramento após a declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, integridade e independência do Brasil. Ao ouvir seus nomes, eles confirmaram o juramento dizendo “Assim o prometo”.

Sessão suspensa

Em um plenário lotado para a solenidade, o pai do deputado Arthur Lira, o ex-senador Benedito de Lira, de 80 anos, desmaiou. O ex-congressista e prefeito de Barra de São Miguel (AL) foi imediatamente atendido por socorristas e a sessão foi suspensa por cerca de cinco minutos.